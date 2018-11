MBDA lancia con successo il primo missile Marte ER

MBDA ha completato con successo il primo lancio del missile antinave Marte ER, raggiungendo un importante milestone nel programma di sviluppo della munizione.

Il lancio è stato effettuato lo scorso 9 novembre presso un poligono di tiro italiano. Il missile Marte ER ha volato per oltre 100 chilomertri seguendo una traiettoria pianificata che includeva diverse virate ed un volo sea skimming, testando così con successo tutte le fasi di volo.

Pasquale Di Bartolomeo, Executive Group Director Sales & Business Development e Managing Director MBDA Italia, ha commentato: “Questo test rappresenta l’ulteriore conferma della robustezza della versione ER del Marte, famiglia di missili antinave multipiattaforma in grado di consentire il lancio da nave, elicottero, batteria costiera e fast jet. La famiglia Marte vanta una lunga e consolidata storia di successi sia a livello domestico che internazionale: il più recente agli inizi del 2018 con l’ordine da parte dell’Aeronautica del Qatar per equipaggiare i nuovi elicotteri NH90 con il Marte ER.

La famiglia Marte è in grado di offrire ai clienti grande flessibilità operativa nell’ambito della superiorità marittima, un settore nel quale MBDA in Italia è stata in grado nel corso degli anni non solo di mantenere, ma anche di far crescere e sviluppare ulteriormente le proprie competenze e know-how”.

Il programma Marte ER sta procedendo a pieno ritmo per rispondere ai requisiti dei clienti. Dopo aver completato in 18 mesi la System Definition Phase, le attività per l’integrazione completa del Marte ER sul caccia Eurofighter Typhoon procedono come pianificato con l’obiettivo di implementare la capacità antinave a bordo di questa piattaforma.

Fonte: comunicato MBDA

Foto: Alessandro Avignoni/MBDA