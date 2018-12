Leonardo crea la Divisione Elettronica

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha deliberato la costituzione, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, della nuova Divisione Electronics, con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione del comparto Elettronica per la Difesa e Sicurezza e affrontare adeguatamente le sfide tecnologiche e competitive che caratterizzano un business strategico per Leonardo ed in forte crescita. Questo permetterà inoltre il raggiungimento di un’adeguata massa critica e il rafforzamento della presenza sui mercati di riferimento.

Tale evoluzione consentirà di allineare il modello organizzativo a quello dei principali player del mercato, assicurandone uno sviluppo prospettico ancora più integrato. Nella nuova Divisione confluiranno le attuali Divisioni: Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale, Sistemi Avionici e Spaziali e Sistemi di Difesa.

Verranno conferiti nella nuova divisione anche le due linee di business Traffic Control Systems e Automazione afferenti alla Divisione Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni.

La responsabilità della nuova Divisione viene affidata a Norman Bone. Con riferimento al comunicato stampa del 27 settembre 2018 relativo alla costituzione, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato, della Divisione Cyber Security, Leonardo comunica inoltre che a far data dal 21 gennaio 2019, la responsabilità della suddetta Divisione è assegnata a Barbara Poggiali.

Fonte: comunicato Leonardo