Thales Alenia Space collabora con KAI per i nuovi satelliti sudcoreani

Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato due contratti con Korea Aerospace Industries LTD. (KAI) e con Hanwha Systems Corporation, LTD. (HSC) per lo sviluppo congiunto di una costellazione di 4 satelliti radar ad alta risoluzione di Osservazione della Terra, nell’ambito del Progetto Korea “425 Project” della Agency for Defense Development (ADD) della Korea del Sud .

Il Korea Aerospace Industries è a capo di un consorzio che include Hanwha System e Thales Alenia Space. Le tre aziende sono coinvolte nello sviluppo di satelliti e delle relative tecnologie da diversi anni.

La cooperazione tecnologica e le competenze richieste per lo sviluppo dei satelliti SAR (Synthetic Aperture Radar) saranno gradualmente trasferite alle aziende locali coreane, prevedendo il loro massimo coinvolgimento nella produzione dell’ultimo satellite della Costellazione, fornendo loro l’opportunità di una crescita considerevole nel campo del design e lo sviluppo di sistemi di Osservazione della Terra.

Thales Alenia Space fornirà componenti chiave del Payload SAR (Synthetic Aperture Radar) e elementi della piattaforma (in particolare per il Control Momentum Gyro e i sensori) che derivano dal programma HE-R1000 (High Efficiency Radar), facente parte della famiglia di prodotti di Osservazione di Thales Alenia Space, che a sua volta comprende sia satelliti radar che ottici. Questa tecnologia permetterà di assicurare che ogni singolo satellite abbia tempi di rivisita estremamente ridotti sull’area di interesse e operi in qualsiasi condizione atmosferica e di visibilità, con il risultato di una frequenza di rivisita globale altissima.

La costellazione acquisirà immagini ad alta risoluzione che verranno utilizzate dalle autorità coreane per azioni di sorveglianza, controllo e intelligence di specifiche aree di interesse.

L’agilità è una delle parole chiave per le missioni avanzate di questa nuova generazione di satelliti. Caratterizzati da un’ antenna con riflettore e alimentatore attivo, i satelliti garantiscono immagini di prima qualità. Grazie all’uso del giroscopio Control Momentum Gyro, il satellite fornisce una capacità di agilità e rotazione unica: un rotore che gira e un supporto motorizzato che inclina il momento angolare del rotore. Con l’inclinazione del rotore, la variazione del momento angolare genera una torsione del giroscopio che fa ruotare il velivolo spaziale.

Questi satelliti cosiddetti “danzanti” che si muovono intorno a tre assi, ospiteranno un’antenna speciale sviluppata dal programma Ricerca & Sviluppo di Thales Alenia Space. Con un diametro di 5 metri, l’antenna di nuova generazione schiuderà i suoi 24 petali una volta nello spazio.

“Thales Alenia Space è onorata di essersi meritata la fiducia del Ministero della Difesa coreano e delle altre Autorità coinvolte in questo progetto, sottolineando la nostra esperienza e affidabilità nella fornitura di satelliti di osservazione all’avanguardia – ha dichiarato Donato Amoroso, Senior Vice President Osservazione, Esplorazione e Navigazione – Il contratto siglato oggi è un’opportunità di cooperazione cruciale e strategica tra Italia e Corea.

Conferma la nuova tendenza globale nel business spaziale, nonché la strategia di trasformazione verso la ‘new space’ che Thales Alenia Space sta già implementando con lo scopo ultimo di divenire il maggior produttore di piccole costellazioni satellitari caratterizzate da tempi di rivisita ridotti. Questo nuovo contratto conferma, inoltre, l’esperienza di lunga data e la posizione unica a livello mondiale di Thales Alenia Space nella progettazione e nella sviluppo di satelliti radar di osservazione della Terra. Esso riflette anche l’eccellente prestazione del programma COSMO-SkyMed, il più avanzato sistema radar spaziale al mondo”.

La partecipazione di Thales Alenia Space nel Progetto 425 è l’ultimo traguardo conseguito nell’ambito di una collaborazione durevole e proficua in campo spaziale con la Corea del Sud, in programmi multipli come KOMPSAT-5, la famiglia di satelliti per le telecomunicazioni KoreaSAT, GEO-KOMPSAT-2, KASS, ecc.

Fonte: comunicato Thales Aklenia Space