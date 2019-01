In orbita l’ultimo gruppo di satelliti Iridium® NEXT

L’ultimo gruppo di satelliti Iridium® NEXT, costruiti da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stato lanciato l’11 gennaio con successo dalla base militare di Vandenberg in California. Grazie a questo ottavo lancio la flotta Iridium NEXT è ora completa ed operativa. La costellazione operativa comprende 66 satelliti ad un’altitudine di 780 chilometri ed è organizzata in sei piani orbitali con 11 satelliti per ogni piano. La costellazione comprende, inoltre, nove satelliti di riserva in un’orbita di parcheggio e altri sei satelliti di riserva a terra.

La sfida principale per Thales Alenia Space, in qualità di prime contractor per il programma Iridium® NEXT, è stata quella di mettere in orbita un sistema satellitare complesso, end-to-end pronto all’uso, assicurando al contempo compatibilità tra le generazioni precedenti e attuali di satelliti Iridium Block One.

E’ la prima volta che un operatore e una azienda che realizza satelliti hanno lavorato fianco a fianco per sostituire una costellazione completa di 66 satelliti, uno per uno, senza alcuna interruzione di servizio per gli utenti*.

La costellazione Iridium® NEXT, ora interamente operativa e in orbita nel suo complesso, rappresenta lo stato dell’arte in termini di tecnologia e flessibilità. È caratterizzata dalla copertura globale e dalla sua indipendenza dal segmento di terra, poiché ogni satellite è collegato ai quattro satelliti più vicini : quello anteriore, posteriore, a sinistra e a destra. Indipendentemente da dove gli utenti si trovino sulla Terra, si troveranno sempre nel campo visivo di almeno un satellite, il che significa che potranno sempre stabilire una connessione.

Questo genere di accesso diretto al satellite, sia per motivi di trasmissione o ricezione, garantisce capacità di comunicazione in qualsiasi dato momento, anche in occasione di disastri naturali, conflitti, o in ambienti isolati. Assicura inoltre comunicazioni sicure, protette da intrusioni e pirateria.

“Thales Alenia Space è molto orgogliosa del successo di quest’ultimo lancio – ha dichiarato Denis Allard, Vicepresidente dei Progetti Costellazione in Thales Alenia Space – Abbiamo appena realizzato una costellazione che comprende 81 satelliti, una sfida che importante che i nostri team hanno affrontato con prontezza. Il successo del programma – ha aggiunto Allard- conferma anche la leadership globale di Thales Alenia Space nel mercato delle costellazioni e rinforza ulteriormente la nostra expertise senza rivali in qualità di prime contractor per sistemi di telecomunicazioni end-to-end complessi pronti all’uso”.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space