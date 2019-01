L’Aeronautica Indonesiana ordina altri 8 elicotteri Airbus H225M

L’aeronautica militare indonesiana ha siglato un ordine per otto ulteriori elicotteri bimotore multiruolo H225M nell’ambito dell’iniziativa di rafforzamento della flotta per le attività di ricerca e soccorso in combattimento.

Secondo i termini dell’accordo fra il Ministero della Difesa indonesiano e PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI), gli elicotteri da combattimento da 11 tonnellate saranno consegnati all’Aeronautica Militare una volta eseguito il riassemblaggio e il completamento dell’allestimento e della personalizzazione delle attrezzature da parte di PTDI presso gli stabilimenti di Bandung, in Indonesia. Questi elicotteri aggiuntivi andranno a unirsi alla flotta già esistente dell’Aeronautica Militare, costituita da sei H225M, per eseguire analoghe missioni di ricerca e soccorso in combattimento.

“Siamo lieti che l’Indonesia abbia scelto i nostri elicotteri H225M per espandere la propria flotta. L’H225M è un collaudato elicottero da combattimento che gode di ottima stima da parte dei clienti della Difesa nel mondo, e questo ulteriore ordine da parte dell’Indonesia costituisce una grande attestato di fiducia nei confronti degli elicotteri Airbus”, ha dichiarato Ben Bridge, Executive Vice President, Global Business di Airbus Helicopters. “L’Indonesia continua a rivestire un ruolo fondamentale per Airbus Helicopters a livello mondiale. Insieme a PTDI, nostro partner di fiducia, siamo pronti a sostenere la disponibilità della flotta dell’Indonesia”.

Il rapporto fra Airbus Helicopters e Indonesia dura da oltre 40 anni, precisamente dal 1976, anno in cui PTDI ha ottenuto per la prima volta la licenza per la produzione dell’elicottero NBO-105. In particolare, per l’H225, nel 2008 PTDI è diventato un fornitore chiave per la fusoliera posteriore e la struttura principale dell’elicottero, e dal 2011 l’intera produzione è localizzata in Indonesia. Nel 2017 le due società hanno ampliato la cooperazione industriale, che da allora include attività di supporto e servizi dedicati alla flotta militare di elicotteri dell’Indonesia.

L’H225M è attualmente in servizio in tutto il mondo con 88 elicotteri consegnati a oggi. Recentemente ha inoltre superato il traguardo delle 100mila ore di volo, a seguito della prima consegna all’Aeronautica francese nel 2006. Da allora l’H225M ha dimostrato la propria affidabilità e resistenza in molteplici teatri di combattimento e aree di crisi.

Membro della Famiglia di elicotteri multiruolo Super Puma, questa variante militare è attualmente operativa in Francia, Brasile, Messico, Malesia, Indonesia e Thailandia ed è stata recentemente ordinata da Ungheria, Kuwait e Singapore.

Fonte: comunicato Airbus Helicopters