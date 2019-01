Missione “promozionale” nel Golfo e Mare Arabico per la fregata Margottini

Oggi la Fregata Europea Multi Missione (FREMM) Carlo Margottini è partita dalla base navale di La Spezia, per iniziare una campagna navale che la vedrà impegnata in Oceano Indiano, Medio Oriente e Mare Arabico (MOMA) per svolgere attività di presenza e sorveglianza a tutela delle linee di traffico marittimo di interesse nazionale.

La campagna rientra, inoltre, nell’ambito delle attività svolte nel settore della cooperazione internazionale e del dialogo tra i Paesi dell’area con cui l’Italia intrattiene importanti rapporti politico-diplomatici, economici ed industriali, rappresentando, dunque, un’importante occasione per promuovere in modo integrato il “Sistema Paese”, affiancando e supportando le attività di importanti rappresentanti dell’industria nazionale per la difesa come Fincantieri, Leonardo, MBDA ed Elettronica, la cui collaborazione con la Marina Militare e la Difesa ha reso possibile la stessa campagna.

Nave Margottini farà tappa a Karachi (Pakistan), dove prenderà parte all’esercitazione “Aman 2019” con la marina pakistana insieme ad altri 19 paesi, ad Abu Dhabi dove parteciperà alla “Naval Defence Exhibition” (NAVDEX 2019) nell’ambito dell’“International Maritime Defence Exhibition & Conference” (IDEX 2019), a Kuwait City (Kuwait), a Damman (Arabia Saudita) e a Muscat (Oman).

La partecipazione di Nave Margottini alla IDEX-NAVDEX 2019 dimostra l’attenzione della Marina Militare verso gli sviluppi tecnologici e il ruolo che ricopre nelle collaborazioni con l’industria nazionale nella progettazione e realizzazione di piattaforme e sistemi avanzati quali le unità della classe FREMM.

La fregata Carlo Margottini, al comando del capitano di fregata Marco Guerriero, è la terza unità del programma italo-francese FREMM (Fregata Europea Multi Missione) e la seconda in versione ASW (Anti Submarine Warfare). È stata varata il 29 giugno 2013 nel cantiere di Riva Trigoso (GE), consegnata alla Marina Militare il 27 febbraio 2014 e ha ricevuto la bandiera di Combattimento il 22 aprile 2016 a Reggio Calabria.

Contraddistinta dal distintivo ottico F 592, secondo la classificazione NATO, ha un dislocamento di 6700 tonnellate e raggiunge i 27 nodi di velocità. La nave ha un equipaggio di 168 uomini e donne.

E’ una fregata di nuova generazione caratterizzata dalla possibilità di impiego in diversi contesti operativi.

Dall’ingresso in servizio nave Margottini ha preso parte:

nel 2014, all’Operazione Mare Nostrum;

nel febbraio del 2015 all’esercitazione antisommergibile Smart Hunt collaborando con la Marina tedesca;

nel giugno del 2016 all’attività con la Marina degli Stati Uniti per la promozione della Green Fleet;

nel maggio 2017 all’esercitazione Mare Aperto 2017;

nel marzo 2018 alla sua prima campagna di naval diplomacy in Medio Oriente.

La nave, infine, ha partecipato all’operazione Mare Sicuro e all’operazione Atalanta, svolgendo compiti di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima.

Fonte: comunicato Marina Militare