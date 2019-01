Volga-Dnepr apre negli USA ma chiude con la NATO

Nonostante le sanzioni e il relativo sistema penalizzante verso le società statali e parastatali russe, la compagnia aerea Volga-Dnepr ha dimostrato una notevole capacità di adattamento penetrando per ironia della sorte nel cuore territoriale del “potenziale nemico”.

Lo scorso mese infatti, presso l’Aeroporto Internazionale “George Bush” di Houston (IAH), la Volga-Dnepr ha annunciato l’apertura di un proprio hub specializzato nei “trasporti XXL” (i cosiddetti trasporti fuori misura) al fine di fornire questo speciale servizio ai clienti di tutto l’intero continente americano, dall’Alaska fino all’Argentina.

La compagnia aerea con sede a Uljanovsk aveva in realtà un ufficio vendite a Houston dal 2001, ma quella di adesso è una vera e propria base operativa nell’area cargo orientale dell’aeroporto statunitense dove verrà stanziato uno dei 12 Antonov An-124-100 di proprietà della Volga-Dnepr; tale operazione consentirà tra l’altro la creazione di circa 30-40 nuovi posti di lavoro.

Volga-Dnepr è stata per molti anni è dedita al trasporto di attrezzature per conto della NATO e della stessa U.S. Army soprattutto in aree operative quali Afghanistan e Iraq in base a un contratto scaduto a fine 2018 e che non verrà rinnovato per decisione della società russa assunta in seguito ai raid aerei occidentali in Siria.

Nato e Antonov Airlines (divisione della omonima società aeronautica basata in Ucraina) hanno invece esteso fino al dicembre 2021 il contratto Strategic Airlift International Solution (SALIS) che vede impegnati i cargo pesanti nel trasporto logistico dell’Alleanza Atlantica effettuato con 2 velivoli An- 124 -100.

Il contratto tra Antonov e NATO Support and Procurement Agency (NSPA) è oggi quanto mai necessario all’Alleanza dopo l’interruzione del contratto che ha visto la società russa Volga-Dnepr fornire 4 velivoli da trasporto strategico che si aggiungevano ai 2 resi disponibili dal contratto con Antonov Airlines.

La compagnia ucraina è chiamata a implementare il servizio con l’impiego di un maggior numero di velivoli necessari a colmare il gap della NATO nel settore del trasporto strategico.

Foto Volga-Dnepr e Antonov Ailines