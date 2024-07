La Grecia formalizza l’ordine per 20 F-35A Lightning II

Il governo greco ha finalizzato l’intenzione di acquistare 20 Lockheed Martin F-35A Lightning II attraverso una procedura di Foreign Military Sale del governo statunitense firmando una Lettera di Offerta e Accettazione (LOA). La LOA prevede anche un’opzione per altri 20 aerei.

“Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto alla Grecia nel programma F-35”, ha commentato il Tenente Generale dell’US Air Force Mike Schmidt, Direttore e Program Executive Officer dell’F-35 Joint Program Office. “L’F-35 garantirà capacità eccezionali all’aeronautica militare greca, favorirà l’interoperabilità tra i nostri alleati e rafforzerà l’efficacia in combattimento di tutta la NATO.”



“L’Aeronautica Greca è nostra partner da diversi decenni, ed è per noi un onore portare avanti questo rapporto, con la Grecia che diventa la diciannovesima Nazione ad aderire al programma F-35”, ha sottolineato Bridget Lauderdale, Vicepresidente di Lockheed Martin e General Manager del programma F-35. “L’F-35 è l’unico aereo da combattimento in grado di rafforzare la sovranità della Grecia e la sua capacità di operare con gli alleati”.

L’F-35 sta rapidamente diventando il velivolo da combattimento di riferimento per l’Alleanza Atlantica, garantendo un’interoperabilità senza pari con i mezzi dei Paesi NATO e degli altri alleati. Come sottolinea il comunicato di Lockheed Martin “questa capacità rappresenta un vantaggio significativo per gli Stati Uniti e i loro alleati e saprà assicurare la superiorità strategica per i decenni a venire. Entro il 2030, oltre 600 F-35 lavoreranno insieme da oltre 10 Paesi europei, compresi due squadroni completi di F-35 statunitensi di stanza presso la Royal Air Force Lakenheath”.

“La crescente presenza dell’F-35 in Europa è una solida evidenza della capacità di deterrenza dell’Alleanza e sta gettando le basi per la nuova generazione del potere aereo della NATO e delle nazioni alleate”, ha commentato Mara Motherway, Vicepresidente di Lockheed Martin per la Strategia e lo Sviluppo del Business di LM.

Attualmente gli F-35 operano da 32 basi in tutto il mondo, con 10 Paesi che utilizzano i velivoli sul territorio nazionale. Sono quasi 1.000 gli F-35 operativi con oltre 860.000 ore di volo all’attivo per l’intera flotta.

Contribuendo a rafforzare ulteriormente le partnership internazionali e a potenziare le capacità di difesa della Grecia e della NATO, le Forze Armate elleniche operano anche con gli F-16, i C-130 e gli elicotteri Black Hawk. Al momento parte della sua flotta di F-16 è in fase di aggiornamento alla configurazione avanzata “Viper”, mentre la flotta di Hercules serve a supportare le fondamentali esigenze di trasporto aereo in missione. La Grecia ha recentemente firmato una Lettera di Offerta e Accettazione per l’acquisto di 35 UH-60M Black Hawk, che si vanno ad aggiungere alla flotta già esistente di S-70B e agli elicotteri marittimi MH-60R di recente acquisizione.

(con fonte comunicato Lockheed Martin)