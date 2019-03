Il missile anglo-francese FC/ASW supera con successo la “Key Review”

Due anni dopo la messa a punto della fase di concetto il sistema missilistico FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), MBDA ha annunciato nei giorni scorsi il successo della “Key Review”, condotta congiuntamente dal Defense Equipment and Support (DE & S) britannico e dalla Direction Générale de l’Armement (DGA) francese.

La conclusione della “Key Review” consente di selezionare i concetti di missili più promettenti al fine di soddisfare i requisiti espressi dalle forze armate di entrambe le nazioni. Verranno ora condotti studi più approfonditi su questi concetti allo scopo di identificare le soluzioni che saranno selezionate alla fine della fase concettuale nel 2020 per rispondere alle esigenze di entrambe le nazioni per missioni anti-nave a lungo raggio, soppressione di difese aeree nemiche e attacco in profondità.

Le conclusioni di questo studio permetteranno anche di stabilire le road map per maturare le tecnologie richieste e di avviare qualsiasi fase di valutazione successiva.

Questa nuova fase dimostrerà la necessaria maturità del sistema d’arma e delle sue componenti chiave, per essere seguita dalla fase di sviluppo e produzione in calendario per il 2024, in modo che i sistemi d’arma attualmente in servizio possano essere sostituiti secondo i tempi richiesti.

Il programma FC/ASW è nato da requisiti convergenti espressi sia dalla Francia che dal Regno Unito per un’arma che avesse a capacità anti-nave a lungo raggio per affrontare la possibilità di uno scontro in alto mare e la capacità di neutralizzare le difese aeree più avanzate e una capacità di attacco in profondità penetrando le difese e colpendo bersagli induriti a lunga distanza.

L’FC/ASW mira a sostituire il missile da crociera Storm Shadow/SCALP lanciato in servizio operativo nel Regno Unito e in Francia, nonché il missile anti-nave Exocet in Francia e il missile anti-nave Harpoon nel Regno Unito.

Parimenti finanziato dalla Francia e dal Regno Unito, la fase concettuale di FC/ASW è un prodotto della stretta relazione di difesa stabilita tra le due nazioni dai trattati della Lancaster House.

Costata 100 milioni di euro, l’attuale Fase concettuale è stata varata nel 2017 per una durata di tre anni ed è divisa 50/50 in termini di quantità e qualità di contenuti tra il Regno Unito e la Francia. Lo sforzo vedrà i sistemi e le tecnologie MBDA maturi aumentare la sopravvivenza, la portata e la letalità dei missili anti-nave e di attacco profondo lanciati dalle piattaforme aeree e navali da combattimento.

La fase concettuale di FC/ASW è l’ultimo passo nella cooperazione di grande successo dei due paesi sulle tecnologie missilistiche attraverso MBDA. Questo lavoro congiunto ha già permesso ai due paesi di sviluppare una serie di sistemi missilistici di livello mondiale, come Storm Shadow / SCALP, Meteor e Sea Venom / ANL; razionalizzare lo sviluppo e la produzione di missili attraverso l’organizzazione “One MBDA”; e armonizzare gli sforzi di ricerca e tecnologia di entrambe le nazioni in tutto il loro settore industriale missilistico attraverso il programma MCM-ITP (Missile Components and Materials – Innovation and Technology Partnership).

(con fonte comunicato MBDA)

Immagine MBDA