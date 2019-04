Allied Spirit X: esercitazione NATO condotta dal JMR Command

L’Italia ha partecipato con il 3° reggimento artiglieria terrestre (da montagna) della Brigata alpina Julia alla Allied Spirit X dal 30 marzo al 17 aprile, esercitazione coordinata e condotta dal Joint Multinational Readiness Command (JMRC) di Hohenfels.

L’atto tattico si è tenuto nel Sud Est della Germania che ha visto la partecipazione di oltre 5600 soldati da 15 nazioni diverse della NATO e Partnership for Peace (PfP) quali Danimarca, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Israele, Lituania, Moldavia, Olanda, Polizia Slovacchia, Spagna, Svezia e Turchia.

L’attività, unica nel suo genere per integrazione ed interoperabilità delle singole compagini nazionali impiegate in termini di sistemi d’arma e componenti di comando e controllo, è stata preceduta da una fase di pianificazione durata circa 8 mesi.

L’obiettivo dell’esercitazione è stato l’incremento del livello di addestramento di forze NATO ad operare congiuntamente nella gestione di scenari di crisi, la verifica dell’interoperabilità dei sistemi e la sicurezza delle comunicazioni in ambiente “war”.

Il JMRC consente l’addestramento in scenari realistici ed in condizioni ambientali difficili, una opportunità per i comandanti a tutti i livelli di operare congiuntamente e di condividere procedure e tecniche confrontandosi nella pianificazione e nella condotta di operazioni.

Fonte: Stato Maggiore Difesa