Radar ed elicotteri Leonardo per il mercato messicano

Leonardo partecipa a FAMEX, la più grande fiera aerospaziale del Messico, puntando alla crescita sul mercato latinoamericano grazie alla sua gamma di elicotteri, aerei e radar e con in agenda l’apertura di un nuovo ufficio quest’estate a Città del Messico.

L’America Latina sta diventando un’area strategica per Leonardo (in proposito l’intervista ad Alessandro Profumo) per via della necessità di vari paesi di dotarsi di sistemi per la sicurezza e la protezione civile, inclusa la capacità di risposta alle emergenze ambientali.

Leonardo è già presente in questi mercati con l’aereo da trasporto tattico C-27J – recentemente utilizzato in Perù per sostenere le popolazioni colpite da El Nino – e una flotta di elicotteri operativi in molti paesi, tra cui il Messico dove oltre 80 unità sono in servizio con forze dell’ordine e per operazioni di pubblica utilità. Numerosi aeroporti utilizzano inoltre i sistemi per il controllo del traffico aereo di Leonardo e i suoi sistemi navali sono operativi sulle navi di diversi paesi.

La complessa geografia e le grandi distanze dei paesi latinoamericani rendono il C-27J una soluzione perfetta per rispondere alle emergenze grazie alla capacità di atterrare praticamente ovunque (sabbia, ghiaccio e piste corte o non preparate).

Oltre all’aeronautica militare peruviana, la guardia costiera degli Stati Uniti ha utilizzato il C27J per le operazioni di

soccorso durante l’uragano Harvey e la Royal Australian Air Force per sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione del North Queensland. La versione per la lotta anti-incendio, dotata di sistema Fire Attack (FAS) realizzato da Simplex Aerospace, è la soluzione ideale per migliorare le capacità del C-27J permettendo costi di acquisizione e operativi significativamente inferiori rispetto ad avere un aereo antincendio dedicato.

L’M-346 e la sua variante Fighter Attack possono rispondere a requisiti delle forze armate in tutta la regione, potendo sfruttare gli oltre 50 anni di esperienza nel settore dell’addestramento di Leonardo.

L’M-346FA (Fighter Attack) è una soluzione tattica a basso costo in grado di effettuare missioni di ricognizione tattica aria-aria, aria-aria e di mantenere le fenomenali caratteristiche dell’M-346 da addestramento.

In Messico, Leonardo sta offrendo i suoi elicotteri sia alla marina – per cui l’AW159 è in grado di svolgere le più complesse operazioni navali – sia alla forza aerea messicana.

L’AW139M è la variante militare del best-seller AW139, elicottero intermedio ordinato in oltre 1150 unità. Gli elicotteri di Leonardo sono presenti in tutte le Americhe volando uotidianamente per clienti militari, governativi e privati in tutte le condizioni climatiche e meteorologiche.

I paesi latinoamericani hanno mostrato un forte interesse per l’acquisizione di radar per la sorveglianza e la difesa. Per quest’ultima necessità, il radar RAT31 DL è una soluzione avanzata in grado di individuare obiettivi ad oltre 470 km di distanza. È il principale sistema di difesa aerea della NATO ed è stato ordinato, tra gli altri, da Italia, Turchia, Polonia, Spagna,

Ungheria, Norvegia, Repubblica Ceca, Germania. Per i velivoli da combattimento, Leonardo sta promuovendo il Grifo-E, il più moderno della sua gamma di radar leggeri, che offre prestazioni di controllo del tiro avanzate in un sistema competitivo, leggero e a basso consumo.

Fonte: comunicato Leonardo