Clandestini: verso nuovi massicci flussi migratori sulla rotta balcanica?

Dall’inizio di quest’ anno la Slovenia ha rimandato in Croazia oltre 1.500 migranti illegali e il ministero degli Interni di Lubiana prevede per i prossimi mesi un nuovo massiccio flusso di migranti, ora concentrati lungo il confine tra la Bosnia e la Croazia.

Lo hanno riportato il 4 maggio i media croati che citano fonti della polizia slovena. Fino alla fine di aprile la polizia slovena ha fermato 2.585 migranti illegali, rispetto ai 1.185 fermi registratisi nello stesso periodo dell’anno scorso.

Di questi, 1.503 sono stati finora respinti in Croazia, in base alle leggi internazionali. Secondo stime della polizia attualmente circa 4-5 mila migranti clandestini si trovano lungo la rotta balcanica, in maggioranza in Bosnia, in attesa di raggiungere l’Europa occidentale.

A differenza del grande flusso avvenuto tra il 2015 e il 2016, quando si trattava di persone provenienti dalla Turchia in prevalenza di nazionalità siriana, irachena e afghana ora i clandestini sono in maggioranza pachistani, algerini e marocchini.

(con fonte Ansa)