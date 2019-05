Gaiani “La minaccia del terrorismo islamico resta alta”

Dall’attentato di Lione alla situazione in Libia al persistere della minaccia dello Stato Islamico. Intervista a tutto campo al direttore di Analisi Difesa che ricorda come tutti i report delle agenzie di sicurezza, anche italiane, evidenzino un elevato rischio terroristico legato anche al ritorno in Europa di molti foreign fighters dell’ISIS