Quasi pronta la replica del FIAT 2000, primo carro armato italiano

Dopo averlo completamente riprogettato all’inverso (da giugno 2017 a ottobre 2018), dal 15 novembre 2018 si sta finalmente costruendo la replica del Fiat 2000 nelle sue dimensioni reali e funzionante.

Le immagini documentano lo stato di avanzamento dei lavori al 19 aprile scorso.

La replica del primissimo carro armato italiano sta finalmente prendendo forma. Il grande scafo, la prua e i primi elementi del caratteristico treno di rotolamento sono giá chiaramente distinguibili; mentre scriviamo é in corso la fusione delle quattro grandi ruote motrici.

Si tratta di un’impresa senza precedenti in Italia frutto della collaborazione tra l’Associazione Nazionale Carristi d’Italia e altre due importanti associazioni onlus note nel campo della valorizzazione museale e della rievocazione storica: l’Associazione Cultori di Storia delle FF.AA. di Montecchio Maggiore (VI) e l’Associazione “Raggruppamento SPA” che ha la sua base operativa a San Marino.

Le tre associazioni si sono sinergicamente unite attorno al progetto, con l’unico scopo di restituire al Paese una testimonianza importante del proprio passato industriale e militare.

Il coordinamento delle tre associazioni é assicurato da un apposito Comitato di Gestione coadiuvato da una Commissione Tecnico-Scientifica che riunisce tutte le competenze tecnico-ingegneristiche necessarie che hanno consentito, partendo dalla lacunosa documentazione originale superstite, la riprogettazione completa del primissimo carro armato italiano, la cui replica assicurerá la piú fedele rispondenza filologica all’originale risalente a 102 anni fa e andato perduto in circostanze misteriose al termine della seconda guerra mondiale.

Il progetto ovviamente comporta costi significativi. La gestione finanziaria del progetto persegue la piena attuazione dei principi di trasparenza e tracciabilitá dei fondi affidati dai sostenitori del progetto.

Il danaro é amministrato in loro nome ed é impiegato esclusivamente per l’acquisto delle materie prime da utilizzare nel cantiere.

Per questo motivo il Comitato di Gestione -é bene precisarlo- raccoglie esclusivamente elargizioni attraverso bonifici bancari sul conto corrente ad hoc intestato alla Sezione di Firenze dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia, oppure attraverso la piattaforma Paypal.

Il Comitato di Gestione non svolge attivitá commerciali di alcun tipo e non delega chichessia a svolgerle in suo nome. Si avvale esclusivamente di collaborazioni volontarie, offerte a titolo gratuito per le quali non é previsto alcun rimborso spese.

Per maggiori informazioni é possibile consultare il sito www.fiat2000.com o scrivere a: [email protected].

Maurizio Parri

Per donare:

Conto Corrente IBAN IT 48 J 08673 02802 032000322230 (codice BIC CCRTIT2TCHB) CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO intestato a ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA – SEZIONE DI FIRENZE Via Giovanni Paisiello 166 – 50144 FIRENZE, con causale “NOME COGNOME, CODICE FISCALE, CONTRIBUTO PROGETTO RICOSTRUZIONE REPLICA CARRO PESANTE FIAT 2000”.