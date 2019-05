L’Ahnenerbe in Finlandia

Un nuovo libro di Federico Prizzi sul ruolo dell’Antropologia nei conflitti contemporanei

Con il nuovo libro della Novantico Editrice Ahnenerbe in Finlandia – le ricerche antropologiche sul fronte della Carelia, continua l’avventura editoriale della casa editrice piemontese dedicata allo studio dei conflitti contemporanei e del ruolo delle Scienze Umane in supporto alle operazioni militari.

Grazie all’analisi di Federico Prizzi, antropologo e storico militare, esperto di Cutural Intelligence e di Antropologia dei Conflitti, le spedizioni volute negli anni ’30 e ’40 dall’Ahnenerbe e dal Nazionalsocialismo sul fronte della Carelia assumono così una nuova chiave di lettura. Una chiave di lettura innovativa, che dimostra come l’antropologia sia una disciplina spesso impiegata a supporto delle teorie geopolitiche volte alla tutela di specifici interessi nazionali.

Inoltre, attraverso la ripubblicazione integrale degli studi svolti dall’antropologo finlandese Yrjö von Grönhagen, già capo dipartimento per le “Relazioni culturali indogermanico-finniche” (Indogermanisch-Finnische Kulturbeziehungen) dell’Ahnenerbe e successivamente esperto di Info-Ops e di Operazioni di Guerra Psicologica per il Valtion Tiedotuskeskus (VKT), ovvero per l’allora Centro Informazioni dello Stato finlandese, il lettore avrà anche modo di approfondire quanto accadde prima del lungo assedio di Leningrado.

Infatti, i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale e in particolare quelli relativi al fronte russo, acquistano a seguito di questa pubblicazione ulteriori spunti di analisi e di approfondimento. Spunti questi che, come il lettore avrà modo di verificare, aiutano anche a comprendere quelle dinamiche culturali e quelle tensioni geopolitiche che, in modo carsico, continuano ancora oggi a sollecitare l’intera area baltica.

Uno studio importante, pertanto, per tutti quegli esperti che intendono approfondire il ruolo delle Scienze Umane, e dell’antropologia in particolare, per la comprensione dei conflitti passati, ma anche di quelli contemporanei. Uno studio, infine, che contribuisce a diffondere in Italia una letteratura su quel Cultural Intelligence ancora poco approfondito dagli analisti nostrani.

Emilio Del Bel Belluz

Federico Prizzi

Ahnenerbe in Finlandia – Le ricerche antropologiche sul fronte della Carelia

Brossura

Pag. 340

ISBN: 978-88-98996-67-4

€ 35,00

www.novantico.com