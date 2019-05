Missione in Libano: concluso il corso per tiratori scelti anfibi

Il giorno 26 aprile 2019, presso la base “Miled Nadaf” in Amchit ( Libano), si è svolta la cerimonia di chiusura del corso Amphibious Sniper (tiratori scelti anfibi), condotto dal personale istruttore proveniente dal 1° Reggimento San Marco della Brigata Marina San Marco a favore di personale delle Forze Speciali Libanesi del Marine Commando Regiment delle LAF.

All’evento hanno presenziato il Comandante del Marine Commando Regiment, generale Mouhamad Al Moustafa e il Comandante della missione in Libano (MIBIL), colonnello Stefano Lagorio.

Il corso ha avuto una durata complessiva di quattro settimane e ha visto proiettare il personale delle Forze Speciali libanesi in attività addestrative/formative specialistiche, operando sotto un livello di stress controllato e mantenendo uno standard operativo di elevata qualità.

I Fucilieri di Marina del MTT, qualificati Tiratore Scelto Anfibio della Marina Militare italiana, sotto l’egida della MIBIL, hanno garantito l’acquisizione delle tecniche avanzate sul tiro di precisione, alle corte, medie e lunghe distanze, in un contesto Maritime per la formazione di 12 operatori tra Sottufficiali e Graduati della LAF.

In particolare il corso ha fornito ai frequentatori le competenze e conoscenze tecniche per operare in maniera sinergica e coordinata in supporto ai team VBSS (Visit Board Search and Seizure) delle Forze Speciali libanesi in una MIO (Maritime Interdiction Operation), per condurre attività di boarding cooperativo e non-cooperativo, avvalendosi di piattaforme mobili quali gli assetti volativi ad ala rotante della Air Force libanese e navali.

Fonte: comunicato Stato Maggiore Difesa