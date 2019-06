Le Bourget: Leonardo e Sapura firmano un accordo nel campo della cyber security

Le Bourget (Parigi), 18 giugno – Leonardo e Sapura Secured Technologies (SST) – Malesia collaboreranno per fornire nel Paese asiatico soluzioni di protezione informatica e sicurezza per i settori pubblico e privato, attraverso la creazione di un’accademia e di un poligono per l’addestramento cyber. L’intesa, firmata oggi nel corso del Paris Air Show (Le Bourget 17-23 giugno), metterà a fattor comune il solido portafoglio di servizi di Sapura con le avanzate soluzioni di sicurezza informatica di Leonardo per garantire capacità leader di mercato.

Con questo accordo le due aziende mirano a rispondere al rapido evolvere del panorama cibernetico nel Paese del Sud Est asiatico, con un focus sulla difesa informatica di infrastrutture e servizi essenziali allo scopo di rafforzare una capacità nazionale autonoma di protezione del cyberspazio.

Datuk Mohd Zarif Hashim, CEO di Sapura Secure Technologies & COO di Sapura Group ha dichiarato: “A partire dalle consolidate capacità industriali e tecnologiche di Leonardo, insieme al

suo eccezionale capitale umano e alla costante attenzione all’innovazione, SST intende sviluppare una partnership strategica per offrire soluzioni integrate di sicurezza per il mercato malese. L’accordo ci permette, inoltre, di compiere un passo avanti verso l’obiettivo comune di contribuire alla crescita dell’industria della cyber security in Malesia”.

Lorenzo Mariani, Chief Commercial Officer di Leonardo, ha commentato: “Lo specifico know-how di Sapura Secured Technologies e le competenze tecniche avanzate sviluppate dalla società sono complementari all’esperienza internazionale di Leonardo, maturata con clienti di alto profilo come la NATO, per la fornitura di servizi di protezione informatica di eccellenza. Un approccio dinamico all’innovazione, condiviso tra le due realtà, è alla base della volontà di sviluppare talento e creare in Malesia solide fondamenta per il futuro”.

SST è parte del Gruppo Sapura, leader nello sviluppo di tecnologie strategiche in Malesia dal 1975. SST guida il processo di espansione del Gruppo Sapura in aree chiave quali energia, tecnologia, produzione industriale e automobilistica, aviazione, trasporti. Leonardo continua a investire nelle sue capacità di cyber intelligenceI servizi e i prodotti di sicurezza informatica sono progettati per rispondere in maniera adeguata ai continui cambiamenti dello scenario cibernetico.

Per garantire ai propri clienti una protezione cyber costante ed efficace, Leonardo offre anche formazione e training certificati; inoltre progetta e realizza poligoni per addestramento e simulazione contro le nuove minacce. Partner nella cyber security della NATO dal 2012 e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) dal 2017, Leonardo protegge, attraverso soluzioni complete, anche infrastrutture critiche nazionali, grandi società, istituzioni finanziarie.

Sapura Secured Technologies è una società malese che opera nel settore ICT. Tra le principali attività: servizi di pianificazione, monitoraggio e controllo della missione nei settori difesa e sicurezza pubblica e del commercio. È specializzata in consulenza gestionale, ricerca e sviluppo, ingegneria di sistema e applicazioni tecnologiche. I forti investimenti nell’innovazione e nello sviluppo dei talenti nazionali consentono alla società di competere sui mercati internazionali con tecnici altamente specializzati.

Fonte: comunicato Leonardo