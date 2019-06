On sniping

Quali sono le qualità e le caratteristiche che deve avere un bravo tiratore per poter fare il salto di qualità ed entrare a far parte dell’élite degli sniper o ottenere ottimi risultati nelle gare di tiro a lunga distanza?

Come scegliere, personalizzare e preparare la propria arma? Quale munizionamento impiegare ed eventualmente imparare a ricaricare? Quali equipaggiamenti, tra le centinaia di quelli offerti dal mercato, privilegiare? Quali nozioni tecniche interiorizzare per comprendere i fenomeni fisici che influenzano il tiro e saper effettuare le necessarie correzioni? Quali condizioni ambientali possono interferire sull”esito del tiro e come tenerle in considerazione?

Quali gli errori comuni che si compiono durante l’azione di tiro e come eliminarli o tenerli sotto controllo Quali, se esistono, i “trucchi del mestiere” che possono migliorare le performance del tiratore sul campo di battaglia, in poligono o durante una battuta di caccia?

A tutte queste domande e ad altre ancora, gli autori, che sono stati tra i sostenitori ed i fautori della reintroduzione del tiro di precisione nell’ambito dell’esercito italiano, danno adeguate e motivate risposte, nell’ottica di tracciare un quadro d’insieme organico e di fornire al lettore una bussola per orientarsi nel vasto mare della pubblicistica del settore – usualmente in lingua inglese – e, fatto non secondario, qualche consiglio per spendere in maniera oculata i propri soldi.

ll volume non è, come troppo spesso accade, una sterile raccolta di tabelle balistiche o formule matematiche fini a sè stesse, ma un compendio di elementi testati sul campo e ritenuti utili e necessari per il tiratore appartenente alle forze armate o dell’ordine, sportivo, cacciatore o mero appassionato che sia.

Lo scopo comune è di migliorare la propria tecnica per poter sparare al meglio alle lunghe distanze ed ottenere il risultato che a tutti i tiratori sta maggiormente a cuore: colpire il bersaglio con la massima precisione possibile, sia esso un pezzo di carta con al centro un disco nera, una preda, un nemico che costituisce un pericolo oppure un criminale che ha preso un ostaggio.

Luigi Scollo è generale di divisione. Nato a Como nel 1958, ha prestato servizio nell’esercito per quarant’anni e ha comandato unità di bersaglieri fino al livello di brigata. Nel 2003-2004 ha guidato l’11° Reggimento Bersaglieri durante l’operazione “Antica Babilonia 3” in Iraq. A più riprese, nel corso della carriera, ha curato lo sviluppo del tiro di precisione militare, contribuendo alla stesura della dottrina addestrativa e d’impiego dei tiratori scelti. Ha preso parte alle missioni delle nostre forze armate in Libano, Albania, Iraq, Afghanistan e Libia. Già decorato nel 1983 con la medaglia di bronzo al valore dell’esercito per avere sventato un attentato al proprio plotone in Libano, ha ricevuto la croce d’oro al merito dell’esercito per i combattimenti della primavera del 2004 a Nasiriyah. Ha lasciato l’esercito nel 2014.

Giuseppe Palmisano è primo maresciallo luogotenente. Nato a Corato (Ba) nel 1966, ha prestato servizio prima nel 3° Battaglione Bersaglieri “Cernaia”, poi nell’11° Reggimento Bersaglieri. Nell’ambito degli incarichi operativi ricoperti, ha contribuito allo sviluppo presso il proprio reparto del tiro di precisione con la costituzione di uno dei primi nuclei di tiratori scelti dell’esercito italiano. Ha preso parte alle missioni delle nostre forze armate in Kosovo, Iraq, Libano e Afghanistan. Durante la missione del 2004 in lraq, impiegato come capo nucleo tiratori scelti dell’11° Reggimento Bersaglieri, è stato coinvolto in ripetuti scontri a fuoco e ferito durante l’operazione “Porta Pia” a Nasiriyah, meritandosi la medaglia d’argento al valor militare. Ha lasciato l’esercito nel 2012.





Manuale sul tiro di precisione con armi lunghe

Codice: 066S032

ISBN: 9788889660300

Autore: L.Scollo – G.Palmisano

Editore: La Libreria Militare

Note: Foto e tabelle a colori e in b/n

Formato: 17 x 24

Lingua: Italiano

Rilegatura: Brossura

Pagine: 223

Prezzo Euro 27