Tempi stretti per eventuali nuovi clienti del convertiplano V-22 Osprey

Boeing ha reso noto in concomitanza col Salone aerospaziale parigino di Le Borget, che resta poco tempo ai clienti interessati al Bell-Boeing V-22 Osprey per formalizzare eventuali ordini in vista del completamento degli ordini oggi in essere per il convertiplano.

Rick Lemaster, direttore Vertical-Lift Global Sales and Marketing di Boeing, parlando dagli stabilimenti di Philadelphia (Pennsylvania), ha detto che la società sta attualmente avendo colloqui con “circa una dozzina” di paesi interessati al velivolo finora esportato unicamente in Giappone.

“Stiamo arrivando alla fine della finestra utile per nuovi ordinativi e nuovi clienti internazionali dovranno essere in possesso delle lettere di accettazione firmate con il governo degli Stati Uniti entro settembre 2020” ha detto Lemaster, che ha citato Israele ma non gli altri Stati che hanno mostrato interesse ad acquisire il convertiplano militare.

“I paesi con marine d’altura (“blue water navies”) e dotatisi di nuove portaerei” sono stati coinvolti nei colloqui, ha aggiunto il dirigente di Boeing citato da Jane’s Defence Weekly, con un riferimento che potrebbe riguardare Corea del Sud, India e Gran Bretagna.



Le vendite del V-22 comprendono 360 MV-22B per il US Marine Corps (USMC), 54 CV-22B per l’US Air Force (USAF), 48 CMV-22B per la US Navy (USN) e 17 MV-22B per la Forza di autodifesa di terra giapponese (GSDF).

Lemaster ha dichiarato che esiste un potenziale di vendita di altri 50 esemplari dell’Osprey ammettendo però che il livello delle esportazioni fino ad oggi è stato deludente.

“Pensavo che saremmo stati molto più avanti con i clienti internazionali in questa fase del programma, in base alle capacità offerte dal V-22. Il mercato internazionale è stato molto lento a maturare “, ha detto. “Alcuni dicono che è un costoso elicottero ma è anche un C-130 piuttosto economico. Se vuoi un aereo che faccia entrambe le cose questo è ciò di cui hai bisogno”.

