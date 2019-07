Il CeSiVa chiude la prima Sessione Formativa-Addestrativa 2019

Nel quadro della programmazione delle attività di formazione del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito (Ce.Si.Va.), il 28 giugno si è conclusa la 1^ Sessione formativa-addestrativa del 2019.

Il periodo di formazione, della durata complessiva di un mese, si è articolato in distinti moduli che hanno visti impegnati, nell’ordine, dal 27 al 31 maggio la Scuola di Fanteria (SCUF), dal 3 al 7 giugno il Ce.Si.Va. e dal 24 al 28 giugno il NATO Rapid Deployable Corps Italy (NRDC-ITA).

Integrare la formazione del personale da proiettare in contesti operativi peculiari, laddove non sia possibile procedere all’approntamento con unità organicamente definite come brigate, reggimenti, battaglioni; far conoscere gli elementi salienti dello scenario operativo, come gli aspetti culturali, ambientali, diplomatici, normativi, operativi; trasmettere i principi di base per operare adeguatamente nelle molteplici attività di interazione/mediazione in cooperazione con militari e personale civile di altra nazionalità.

Questi gli obiettivi didattici che la 1^ Sessione formativa-addestrativa ha conseguito nel periodo in esame dietro il coordinamento e la supervisione del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito Italiano.

Durante le attività didattiche, il modulo del Ce.Si.Va. ha previsto lo svolgimento di conferenze tenute da relatori individuati tra il personale militare e civile, nazionale ed estero, di provata competenza ed esperienza nei rispettivi settori, mentre quello della SCUF e dell’NRDC-ITA, rispettivamente, hanno preso in esame le attività teorico-pratiche, incluse lezioni di tiro, condotte da relatori/istruttori appartenenti alla stessa Scuola e lezioni finalizzate alla conoscenza della NATO (struttura e organizzazione).

Fonte: CeSiVa Esercito Italiano