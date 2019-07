Simulatore INDRA per il tanker Airbus A330 MRTT dell’Armèe de l’Air

Indra fornirà all’aeronautica militare francese un nuovo simulatore di volo all’avanguardia per l’addestramento dei piloti dell’aereo di rifornimento in volo A330 MRTT. Il contratto siglato il 21 giugno scorso con Airbus D&S prevede la consegna di un simulatore con certificazione di livello D, la categoria più elevata per un simulatore di questo tipo, ottenuto in base ai regolamenti AESA.

La soluzione integra la formazione del pilota con quella dell’ufficiale incaricato di eseguire la complessa operazione di rifornimento in volo attraverso i diversi metodi possibili. L’aereo può svolgere un ruolo chiave anche in altri tipi di missioni, come l’evacuazione di feriti o il trasporto di personale.

Il sistema riproduce tutti i tipi di scenari tattici e possibili delle operazioni, oltre che le comunicazioni con i centri di controllo. La cabina è una riproduzione esatta del velivolo equipaggiato con lo stesso strumento e presenta alcuni dei sistemi visivi più avanzati.

Indra è riconosciuto come uno dei principali produttori di simulatori a livello globale, con oltre 200 sistemi consegnati a più di 50 clienti in tutto il mondo. La società ha lavorato inoltre allo sviluppo di simulatori come Eurofighter o A400M fornendo le proprie soluzioni di formazione agli eserciti di tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Italia, Spagna e Regno Unito.

In Italia Indra è stata responsabile della manutenzione e messa in funzione di simulatori aerei presso la base della Marina Militare Italiana a Grottaglie (Taranto).

L’anno scorso, Indra ha consegnato un simulatore per questo stesso modello di velivolo per il training di piloti da tutto il mondo presso l’International Training Center (ITC) di Airbus a Siviglia (Spagna). Per questo modello di aereo ha sviluppato inoltre addestratori che sono attualmente in funzione.

Fonte comunicato Indra