Battesimo dell’aria per il primo Gripen E dell’Aeronautica Brasiliana

Ieri Saab ha effettuato con successo il primo volo del primo esemplare del caccia Gripen E destinato all’Aeronautica Brasiliana. Il Gripen E designato 39-6001 è decollato dall’aeroporto di Saab a Linköping, in Svezia, per il battesimo dell’aria ai comandi del pilota collaudatore Richard Ljungberg.

La durata del volo è stata di 65 minuti e ha incluso test di manovrabilità e qualità del volo a diverse altitudini e velocità. L’obiettivo principale era verificare che il comportamento dell’aeromobile fosse in linea con le aspettative.

“Questa è una pietra miliare per la grande cooperazione tra Svezia e Brasile. Meno di cinque anni dopo la firma del contratto, il primo Gripen brasiliano ha effettuato preso il suo primo volo “, ha dichiarato Håkan Buskhe, Presidente e CEO di Saab.

Questo è il primo Gripen brasiliano prodotto e verrà utilizzato come velivolo di prova nel programma di test di volo. La differenza principale rispetto ai precedenti velivoli di prova è che il 39-6001 presenta un cockpit di layout completamente nuovo con display wide screen denominato Wide Area Display (WAD), due piccoli display Head Down (sHDD) e un nuovo Head Up Display (HUD). Un’altra differenza importante è un moderno sistema di controllo di volo (FCS) e modifiche all’hardware e al software.

“E’ stato un grande onore pilotare il primo Gripen E brasiliano perché so quanto questo significhi per l’Aeronautica brasiliana, per Saab e i nostri partner brasiliani. Il volo è andato liscio e l’aereo si è comportato esattamente come avevamo previsto sui banchi prova e sui simulatori. Questa è stata anche la prima volta che abbiamo pilotato il Wide Area Display nella cabina di pilotaggio e sono felice di dire che le mie aspettative sono state soddisfatte “, ha detto il pilota collaudatore di Saab, Richard Ljungberg.

L’aeromobile 39-6001 si unirà al programma di test per l’espansione dell’inviluppo di volo, del sistema tattico e dei sensori. Nell’aeronautica brasiliana, il velivolo sarà designato F-39 e avrà il numero di registrazione FAB 4100.

Fonte: comunicato Saab