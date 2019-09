Leonardo presenta a DSEI le nuove versioni del jammer Guardian C-IED

Al Salone Defence & Security Equipment International (DSEI) apertosi oggi a Londra, Leonardo presenta due nuove varianti della gamma di prodotti GUARDIAN C-IED (Counter Improvised Explosive Device) per la protezione delle forze di terra. Il nuovo GUARDIAN HR e GUARDIAN HFE sono stati sviluppati in risposta a tecniche e tecnologie emergenti impiegate da gruppi di ribelli e terroristi.

Le due nuove varianti sono già disponibili e pronte ad esser consegnate a partire dal 2020. La famiglia dei sistemi GUARDIAN di Leonardo protegge le truppe dalla diffusa minaccia di ordigni esplosivi improvvisati radio controllati. Questi ordigni a basso costo e spesso a bassa tecnologia innescati a distanza rappresentano una minaccia mortale per le forze di terra.

In risposta, la famiglia GUARDIAN utilizza tecnologie di jamming avanzate per bloccare i segnali utilizzati per far esplodere i dispositivi. Progettato e costruito nel Regno Unito, il prodotto è stato testato su teatri operativi in Irlanda del Nord, Iraq, Afghanistan e Siria, salvando molte vite.

Le due nuove versioni del GUARDIAN rispondono ai tentativi delle forze nemiche di bypassare l’attuale tecnologia C-IED modificando i metodi di attivazione degli esplosivi improvvisati.

Il GUARDIAN HFE (estensione ad alta frequenza) è un aggiornamento del Guardian H3 in servizio o di qualsiasi altro dispositivo C-IED a frequenza limitata, che consente al sistema di bloccare i segnali ad alta frequenza utilizzati da alcuni apparecchi di telefonia mobile. Il sistema HFE è stato sperimentato con successo dall’esercito italiano a giugno. Guardian HR è, invece, una versione completamente nuova che introduce due nuove funzionalità.

La prima, di jamming reattivo, concentra la potenza su un segnale di minaccia specifico invece di utilizzare una raffica di energia di jamming di potenza inferiore. La seconda funzionalità è un’architettura configurabile da

software, che aggiunge un ulteriore livello di flessibilità al sistema GUARDIAN, consentendo di aggiornarlo o configurarlo tramite il download del software in risposta a nuove minacce, come per l’installazione di una app su un dispositivo mobile.

Attualmente entrambi i nuovi sistemi sono disponibili come equipaggiamento montato a bordo veicolo e Leonardo sta sviluppando anche una versione portatile “manpack” del GUARDIAN HR, la cui disponibilità è prevista nel 2020. I sistemi GUARDIAN sono stati testati in combattimento e sono in servizio presso numerose forze armate di tutto il mondo con oltre 25.000 sistemi consegnati

Fonte: comunicato Leonardo