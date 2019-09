MBDA e PGZ presentano il sistema CAMM sul veicolo Jelcz 8×8

MBDA e PGZ hanno presentato al Salone polacco MSPO 2019 in corso a Kielce un sistema di difesa aerea basato sul lanciatore CAMM di MBDA integrato con un telaio per camion polacco Jelcz 8×8.

Le due parti confermano anche la volontà espressa nell’accordo di partenariato strategico per la tecnologia missilistica firmato il 2 febbraio 2017 tra PGZ -MBDA per la cooperazione sui programmi missilistici.

Basata sulla famiglia di missili intercettori CAMM, la cooperazione proposta da MBDA contiene un livello molto elevato di componenti polacchi e vedrà un ampio trasferimento di tecnologia e know-how relativi sia al missile che al lanciatore che verrebbero progressivamente costruiti in Polonia.

Se selezionata dalla Difesa polacca, la soluzione congiunta PGZ-MBDA offre la migliore soluzione per l’industria polacca e la sovranità di Varsavia sui sistemi della Difesa.

Sebastian Chwałek, Vice CEO di PGZ, ha dichiarato: “L’attuazione del programma Narew da parte di PGZ è fondamentale per il nostro futuro e la sicurezza della Polonia. Questo è il motivo per cui stiamo dimostrando che non ci sono limiti nella cooperazione estera. Unendo le nostre competenze in comunicazione e nei sistemi di comando, che sono fondamentali per la difesa aerea, con le tecnologie missilistiche dei nostri partner stranieri, siamo pronti a consegnare un prodotto finale in breve tempo”.

Jan Grabowski, delegato di MBDA in Polonia, ha dichiarato: “Questo ulteriore approfondimento delle relazioni tra PGZ e MBDA è un grande successo per la cooperazione europea in materia di difesa. CAMM fornisce l’industria militare polacca con le migliori capacità e tecnologie disponibili sul mercato mondiale e i vantaggi di una vera partnership europea sulle tecnologie missilistiche. La cooperazione su CAMM è la chiave per consentire una profonda cooperazione su ulteriori programmi missilistici”.

Fonte: comunicato MBDA