Un centro di supporto in Florida se l’Us Navy acquisirà l’elicottero Leonardo TH-119

Leonardo ha annunciato ieri l’intenzione di realizzare un centro di supporto e manutenzione nei pressi della base navale di Whiting Field, nel nordovest della Florida, in caso di selezione della propria offerta nella gara per il nuovo elicottero da addestramento della US Navy. Per tale programma di acquisizione denominato TH-73, che prevede 130 elicotteri, l’Azienda sta proponendo il suo nuovo monomotore TH-119. Si tratta di un prodotto costruito negli USA e realizzato proprio al fine di sostituire la flotta di elicotteri daaddestramento TH-57, prossima all’esaurimento della vita operativa. La decisione della US Navy è attesa entro la fine di quest’anno.

Se realizzato, il nuovo centro di supporto di Leonardo potrebbe portare alla creazione di almeno 40-50 posti di lavoro, rafforzando ulteriormente la solida presenza dell’industria aeronautica nel nordovest della Florida. Il potenziamento dei servizi di supporto al cliente attraverso un sempre maggior impegno verso qualità e prossimità geografica riveste una grande importanza nel Piano Industriale dell’Azienda.

“Leonardo promuove costantemente iniziative volte a garantire vicinanza crescente ai propri clienti”, ha dichiarato William Hunt, responsabile di Leonardo Helicopters Philadelphia. “Il TH-119 è l’elicottero da addestramento ideale per la US Navy. Con questo prodotto e l’annuncio di oggi offriamo una combinazione vincente di prestazioni straordinarie e servizi di manutenzione di alto livello”.

In caso di selezione, in collaborazione con l’Ufficio per lo Sviluppo Economico della Contea di Santa Rosa e con Space Florida quale ente responsabile del rafforzamento dell’industria aerospaziale locale, Leonardo realizzerà un centro di quasi 9300 metri quadrati in Whiting Aviation Park, un’area di 269 acri adiacente alla base navale di Whiting Field.

Presso tale area si addestrano tutti i piloti della US Navy, del Corpo dei Marines e della Guardia Costiera USA. Il nuovo centro di riparazione fornirà servizi H24, sette giorni su sette e comprendenti, tra gli altri, parti di ricambio, ingegneria e riparazione di componenti e strutture. Attraverso un accordo tra la Contea di Santa Rosa e la US Navy, coloro che operano presso il Whiting Aviation Park beneficeranno di un transito agevolato per i propri velivoli verso l’area manutentiva al fine di ridurre i tempi di erogazione del servizio.

“La Conte di Santa Rosa è onorata di lavorare con Leonardo per continuare a sostenere le attività militari presso Whiting Field, creare posti di lavoro qualificato in ambito aeronautico nel territorio e contribuire a fare di Whiting Aviation Park una realtà” ha dichiarato il Commissioner Don Salter.

“Space Florida si congratula con Leonardo per la scelta fatta dalla Contea di Santa Rosa per il nuovo centro di supporto vicino alla base navale di Whiting Field”, ha aggiunto il Presidente e Amministratore Delegato di Space Florida Frank DiBello. “Utilizzando gli strumenti di Space Florida, Leonardo contribuirà alla prosperità dell’industria aerospaziale e aeronautica della Florida nordoccidentale soddisfacendo al contempo le esigenze delle nostre Forze Armate”.

Fonte: comunicato Leonardo