Airbus Helicopters consegna il primo NH90 Sea Lion alla Marina tedesca

Airbus Helicopters ha consegnato il 24 ottobre primo Airbus NH90 Sea Lion, l’elicottero multiruolo per missioni navali, all’agenzia Federale tedesca BAAINBw, incaricata delle acquisizioni per i programmi e i prodotti della difesa, mentre altri due saranno consegnati entro la fine del l’anno.

In totale, per la Marina tedesca sono stati ordinati 18 Sea Lion, con consegna prevista per il 2022. La selezione del Sea Lion in qualità di successore del Sea King è stata fatta nel marzo 2013 e il relativo contratto è stato firmato nel giugno 2015.

“I nostri team, che hanno lavorato duramente per rispettare l’ambizioso programma di consegna del nostro cliente, e che hanno contribuito in maniera determinante alla sua realizzazione, sono per me motivo d’orgoglio”, ha dichiarato Wolfgang Schoder, CEO di Airbus Helicopters Deutschland. “Durante l’estate abbiamo completato con successo i voli dimostrativi, che hanno coinvolto la Marina tedesca e BAAINBw, per verificare le capacità di ricerca e soccorso del Sea Lion, nonché per le missioni delle forze speciali. Sono fiducioso che questi elicotteri offriranno soluzioni all’avanguardia alla Marina tedesca e mi impegno a garantire i migliori livelli di supporto per la flotta di Sea Lion”.

Una volta dispiegati, gli NH90 Sea Lions saranno utilizzati per diverse tipologie di missione tra cui ricerca e soccorso (SAR), ricognizione marittima, missioni di trasporto delle forze speciali nonché di personale e materiali. Oltre alle operazioni terrestri, il Sea Lion opererà anche sulle navi di appoggio al combattimento Type 702 (Berlin class).

Grazie alla sua versatilità e alla capacità di crescita, il Sea Lion non solo sostituirà la flotta di Sea King Mk41 della Marina tedesca, ma migliorerà significativamente le proprie capacità operative. I controlli di volo fly-by-wire dell’Airbus NH90 Sea Lion riducono il carico di lavoro dell’equipaggio grazie alla loro elevata precisione e facilità d’uso, che diventano particolarmente evidenti durante le operazioni di volo stazionario (hovering) sull’acqua anche in condizioni climatiche avverse.

La marina tedesca ha anche recentemente optato per la versione navale del NH90 per sostituire i suoi 22 elicotteri Sea Lynx Mk 88A in servizio dal 1981.

Cinque nazioni stanno già utilizzando l’NH90 nella sua versione navale NFH (NATO Frigate Helicopter) e con i 90 elicotteri che sono stati consegnati a oggi sono state effettuate oltre 50.000 ore di volo tra missioni umanitarie, militari e SAR. I 399 elicotteri che compongono la flotta mondiale di NH90 hanno già totalizzato oltre 230.000 ore di volo. Questo primo Sea Lion è anche il 400° elicottero NH90 a essere consegnato.

Fonte: comunicato Airbus