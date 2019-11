A Leonardo il contratto di supporto per i radar Grifo degli L-159E di Draken Int.

Leonardo ha firmato il 18 novembre un contratto di assistenza pluriennale con Draken International che garantirà la disponibilità dei sistemi radar di controllo del tiro Grifo-L installati sulla flotta Draken di 24 caccia L-159E ogni volta che sarà necessario. La chiave per l’aggiudicazione della commessa è stata la capacità di Leonardo di implementare rapidamente un modello di business su misura in base al quale viene fornito un solido supporto tramite un ciclo di riparazione e sostituzione altamente efficace.

I radar Grifo-L, oggetto di questo contratto di supporto, vengono utilizzati per fornire servizi “Adversary Air” presso la United States Air Force (USAF) Fighter Weapons School della base aeronautica di Nellis. Qui, l’L-159E, soprannominato “Honey Badger”, simula il ruolo di un aereo nemico. Il radar Grifo-L viene utilizzato per emulare una minaccia credibile per i piloti di caccia statunitensi, italiani, NATO, di quarta e quinta generazione sottoposti ad addestramento

Il contratto è pensato per sostenere il modello di business “flying-by-the-hour” di Draken, che richiede che i radar Grifo-L siano prontamente disponibili. Per soddisfare questa esigenza, Leonardo ha sviluppato un approccio su misura e ad alte prestazioni. Il nuovo modello è stato testato con successo con Draken nel 2018.

La famiglia di radar Grifo di Leonardo è in servizio con sei forze aeree internazionali e con Draken, un operatore privato. In totale, sono stati venduti oltre 450 radar Grifo, per un totale di più di 150.000 ore di volo. L’ultima versione della famiglia è il radar Grifo-346, che offre prestazioni ottimizzate ed è stato progettato appositamente per il velivolo M-346FA (Fighter Attack) di Leonardo.

Fonte: comunicato Leonardo