L’USAF seleziona L3Harris e Northrop per la nuova suite EW degli F-16

La US Air Force (USAF) ha selezionato L3Harris Technologies e Northrop Grumman per realizzare una suite EW montata internamente e un ricevitore di allarme radar digitale da utilizzare a bordo degli F-16. Scelte il 14 novembre scorso, le due aziende si preparano ora a sviluppare e testare un prototipo nell’ambito della fase Alpha del programma USAF “F-16 Electronic Warfare Suite”.

Northrop Grumman e L3Harris Technologies già forniscono capacità EW ad altri velivoli militari: la prima produce la suite EW del bireattore imbarcato EA-18G; la seconda realizza il pod AIDEWS (Advanced Airborne Integrated Defensive Electronic Warfare Suite) impiegato dalla flotta F-16C dell’Aeronautica Militare turca.

Come parte del progetto, L3Harris realizzerà e testerà una soluzione di contromisure elettroniche di ricezione radar digitale integrata basata su tecnologie comprovate.

Northrop Grumman presenterà invece una soluzione che ha lo scopo di garantire la protezione dei piloti dalle moderne minacce dello spettro elettromagnetico e che si basa su un ricevitore di allarme radar digitale e una suite EW montata internamente, un prototipo che garantisce le funzionalità di identificazione delle minacce, lo spherical radar warning e le contromisure. In base agli accordi, entrambe le società lavoreranno con appaltatori della difesa non tradizionali. (IT Log Defence)