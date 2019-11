MBDA sigla un accordo per l’acquisizione di GDI Simulation

MBDA ha firmato un accordo per l’acquisizione di GDI Simulation da Airbus i cui termini non sono stati divulgati. GDI Simulation è uno delle principali aziende francesi nel settore della simulazione per le forze armate francesi. GDI Simulation, con sede nell’Ile de France, è una PMI con oltre 70 dipendenti e nel 2018 ha generato vendite per 15 milioni di euro sviluppando, assemblando, integrando e mantenendo sistemi di simulazione per veicoli terrestri e per missili MBDA sul campo di battaglia per le forze armate francesi e straniere.

Nel corso di diversi anni, ha sviluppato una competenza consolidata in sistemi basati su laser sicuri per gli occhi e fornisce servizi e supporto cruciali ai centri di addestramento a terra dell’Esercito francese.

GDI Simulation continuerà a operare in modo indipendente sotto la proprietà di MBDA come appaltatore principale della DGA (Direzione Generale Armamenti francese) per le apparecchiature dei sistemi di simulazione e come fornitore di MBDA.

L’amministratore delegato di MBDA, Éric Béranger, ha dichiarato: “Con l’acquisizione di GDI, MBDA rafforzerà la sua posizione nell’addestramento all’impiego delle apparecchiature di simulazione, in particolare nel segmento dei campi di battaglia, combinando l’esperienza di MBDA nei missili con la capacità industriale di GDI Simulation per lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di sistemi d’addestramento allo scopo di offrire una soluzione integrata ai propri clienti nazionali ed esteri”.

Fonte: comunicato MBDA – GDI Simulation