Abu Dhabi Aviation Training Center e Leonardo insieme per l’addestramento elicotteristico negli EAU

Dubai Air Show – L’Ente per l’industria della difesa degli Emirati Arabi Uniti Tawazun Economic Council,nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’economia del paese e del proprio impegno per attrarre investimenti negli UAE, ha raggiunto un accordo di collaborazione con Leonardo e con il centro di addestramento al volo Abu Dhabi Aviation Center (ADATC) per introdurre nuove capacità di training e rafforzare quelle esistenti a vantaggio di operatori mediorientali.

I partner introdurranno il primo simulatore dell’elicottero AW169 di Leonardo della regione e provvederanno ad ammodernare il software del simulatore di AW139 attualmente in uso. Il nuovo simulatore di AW169 sarà fornito da Leonardo a ADACT. Tale fornitura potenzierà il livello di servizio e vicinanza al cliente che Leonardo assicura alla propria clientela, in costante crescita, in linea con il piano industriale dell’Azienda.

Mattar Al Rumaithi, responsabile dello sviluppo economico di Tawazun Economic Council, ha dichiarato: “Ci attendiamo una forte crescita industriale attraverso questi accordi con significativi vantaggi per la nostra economia e la difesa. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner strategici, come Abu Dhabi Aviation e Leonardo, per sostenere la crescita futura degli Emirati Arabi Uniti. Questo centro addestrativo avrà un ruolo fondamentale nel porre le basi per i futuri programmi in campo aeronautico nella regione, per rafforzare il settore della difesa e le forze aeree”.

L’accordo è stato firmato dal responsabile dello sviluppo economico di Tawazun Economic Council Matar Ali Al Rumaithi, dal presidente di Abu Dhabi Aviation Nader Ahmed Al Jamadi, dal direttore esecutivo di ADATC Ahmed Ismail Al Khoury e da Leonardo.

Il presidente di Abu Dhabi Aviation Nader Ahmed Al Hammadi ha dichiarato: ”Siamo impegnati a fornire nella regione i migliori programmi di addestramento. Siamo orgogliosi di essere un centro addestrativo leader, dotati della tecnologia più avanzata.

Anche con l’introduzione di nuovi simulatori, siamo certi che ci saranno ritorni positivi sull’economia degli Emirati Arabi Uniti attraverso 20 programmi di training per piloti previsti nella regione. Questo rafforzerà la nostra posizione nel sostenere l’industria nazionale ampliando le capacità localizzate e con servizi per la difesa nella regione”.

Leonardo ha dichiarato: “Con questi simulatori avanzati il nostro partner Abu Dhabi Aviation potrà fornire servizi di addestramento eccellenti, dotati di tecnologia e realtà virtuale allo stato dell’arte. Sarà il primo player regionale dotato contemporaneamente di sistemi di simulazione per gli elicotteri AW139 e AW169, prodotti che sono campioni di vendite nelle loro rispettive categorie e per un’ampia gamma di missioni. Siamo lieti di contribuire ulteriormente alla crescita degli Emirati Arabi Uniti in campo aeronautico”.

Al fine di sostenere e sviluppare l’industria della difesa negli Emirati Arabi Uniti il programma mira ad aprire nuove opportunità in vari settori strategici. Il Programma Economico di Tawazun, che ha lanciato nuove iniziative a febbraio, punta a incoraggiare la diversificazione dell’economia nel paese e la strategia di Abu Dhabi è in linea

con questa visione. Questo favorisce inoltre collaborazioni di lungo termine.

Tawazun è il principale Ente responsabile dello sviluppo del settore difesa e sicurezza degli Emirati Arabi Uniti. Costituito nel 1992, ha favorito la nascita di oltre 90 imprese e portato investimenti in 11 settori. Tawazun contribuisce allo sviluppo sostenibile di un’industria della difesa e della sicurezza a favore dell’economia, della tecnologia e dell’innovazione, dell’ambiente e delle ulteriori capacità di sviluppo. Tawazun collabora con player industriali attraverso il suo Programma Economico e il Fondo per lo Sviluppo della Difesa e della Sicurezza. Inoltre, Tawazun punta a creare posti di lavoro e a svilupparne il potenziale. Le esigenze strategiche e i requisiti di Tawazun spaziano dal trasferimento di tecnologie allo sviluppo del mercato locale, sostenendo lo sviluppo sostenibile di un’industria della difesa.

Costituita nel 1976, Abu Dhabi Aviation (ADA) è il maggior operatore elicotteristico commerciale nell’area mediorientale e nordafricana. L’Azienda ha una flotta di 55 velivoli di cui 51 elicotteri e 4 aeroplani. ADA opera velivoli anche per diversi enti e ha ottenuto molteplici riconoscimenti internazionali con oltre un milione di ore di volo all’attivo. Abu Dhabi Aviation ha costituito una propria unità operativa dedicata alla simulazione al fine di soddisfare le esigenze addestrative di clienti negli Emirati Arabi Uniti e nella regione mediorientale e nordafricana.

I clienti mediorientali potranno utilizzare tale struttura per l’addestramento in alternativa all’uso di strutture europee. Al fine di favorirne l’ulteriore espansione, Abu Dhabi Aviation ha costruito un edificio separato dedicato alla simulazione e evolverà verso un modello di centro addestrativo internazionale. Questo consentirà di realizzare un diverso modello di servizio, utilizzare diversi piloti per vari tipi di velivolo e aiutare le società a soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Fonte: comunicato Leonardo