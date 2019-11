Cinque incursori delle forze speciali italiane feriti in Iraq

Cinque militari italiani sono rimasti coinvolti nell’esplosione di un ordigno esplosivo in Iraq. Sono stati tutti ricoverati in ospedale. Tre militari sono in condizioni gravi e sono stato trasferiti in un ospedale militare di Baghdad ma non sarebbero in pericolo di vita. Lo riferisce lo Stato Maggiore della Difesa.

L’ attentato è avvenuto in mattina quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane in Iraq. Il team stava svolgendo attività di addestramento (“mentoring and training”)in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all’Isis.

I cinque militari coinvolti dall esplosione (3 incursori del GOI della Narina e 2 del 9° Reggimento Col Moschin dell’Esercito) sono stati subito soccorsi, evacuati con elicotteri statunitensi facenti parte della Coalizione e trasportati in un ospedale “Role 3” dove stanno ricevendo le cure del caso.

Tre dei cinque militari sono in condizioni gravi (a quanto pare tutti feriti per lo più alle gambe), ma non sarebbero in pericolo di vita. Le famiglie dei militari sono state informate.

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, “è stato prontamente messo al corrente dell’attentato dal capo di Statomaggiore della Difesa, il generale Enzo Vecciarelli, e segue con attenzione – viene sottolineato – l’evolversi della situazione”.

L’attuale contributo nazionale prevede un impiego massimo di 1100 militari, 305 mezzi terrestri e 12 mezzi aerei. L’addestramento delle Forze di Sicurezza curde (Peshmerga) ed irachene si svolge principalmente nelle sedi di Erbil (Kurdistan) e Baghdad (Irak).

Ad Erbil l’attività viene svolta da personale dell’Esercito inquadrato nella Task Force Land, costituita a gennaio 2015 ed inquadrata nel Kurdistan Training Coordination Center (KTCC), il cui comando è attribuito alternativamente per un semestre all’Italia e alla Germania, e ad esso contribuiscono nove nazioni, con propri addestratori (Italia, Germania, Olanda, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Ungheria, Slovenia e Turchia).

L’Italia impiega al momento circa 350 militari, di cui 120 istruttori. I corsi che vengono svolti a favore dei peshmerga sono: formazione basica di fanteria; addestramento all’uso del sistema controcarro Folgore, addestramento all’uso dei mortai e dell’artiglieria, corso per tiratori scelti (snipering), primo soccorso, counter IED.

A Baghdad e a Kirkuk sono presenti uomini delle Forze speciali (Task Force 44), che addestrano i militari iracheni del Counter Terrorism Service (CTS) e le Forze speciali delle Forze di sicurezza curde.

Dalla fine di giugno 2015, inoltre, è attiva nella capitale irakena la Police Task Force Iraq (PTFI) di circa 90 unità con il compito di addestrare gli agenti della Iraqi Federal Police destinati ad operare nei territori liberati, evitando il pericoloso vuoto di potere che segue la fase dei combattimenti.

Inoltre, il Governo ha reso disponibile, nel Kurdistan Irakeno, la Task Group “Griffon”, che opera a favore di personale della Coalizione con compiti di trasporto. La capacità operativa è assicurata da un task Group (TG) composto da n. 4 NH90 da trasporto, basato sul sedime di Ebril dove si trova la TF Land.

In Kuwait opera la componente aerea della Task Force Air Kuwait che garantisce l’impiego sinergico e coordinato degli assetti di volo KC 767A, Eurofighter e Predator. La TF soddisfa le esigenze di rifornimento in volo degli assetti della coalizione con il proprio KC 767A. Alla TFA Kuwait è affidato il compito di concorrere alla definizione della situation awareness della coalizione mediante l’impiego dei propri assetti Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Eurofighter e Predator.

(con Fonte Agi, Ansa e Difesa.it)