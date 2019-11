Giuseppe Giordo alla testa della Divisione Navi Militari di Fincantieri

Giuseppe Giordo è il nuovo Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri in sostituzione dell’Amministratore Delegato Giuseppe Bono, che fino ad oggi manteneva l’interim. La nomina segna l’ingresso all’interno del Gruppo di un manager che vanta trent’anni di esperienza nel settore della difesa e dell’aeronautica e contribuirà ad un ulteriore rafforzamento del business militare di Fincantieri.

Infatti, nel corso della sua carriera il dottor Giordo ha sviluppato una profonda conoscenza del mercato nazionale e di quelli internazionali, avendo ricoperto molteplici ruoli apicali in Italia e all’estero e consolidato solidi e duraturi rapporti con i maggiori operatori del comparto.

L’ingresso di Giordo riveste particolare importanza non solo per Fincantieri, ma per l’industria del Paese che torna ad avvalersi di una risorsa strategica che fa il suo rientro dall’estero.

Dal gennaio 2018, Giordo è membro del Consiglio di Amministrazione dell’industria dell’Aerospazio e difesa saudita (SAMI), nominato dal Fondo per gli investimenti pubblici del Regno dell’Arabia Saudita, a seguito di una ricerca e selezione mondiale che ha coinvolto più di trecento dirigenti internazionali.

Nel Consiglio di Amministrazione siedono, da parte del Regno, Il Ministro dell’industria ed energia del regno (anche Presidente di ARAMCO), l’Ambasciatore Saudita in Germania , il Ministro del Turismo e Sottosegretario di Stato al Governo centrale, il Presidente di Saudi Airlines ed il Governatore delle Piccole

e Medie Imprese Saudite. Nell’aprile 2016, Sua Altezza Reale Mohammad bin Salman Al Saud, Principe Ereditario dell’Arabia Saudita, ha annunciato il piano “Saudi Vision 2030” che definisce la metodologia e le azioni chiave per lo sviluppo economico del Regno dell’Arabia Saudita.

Una delle iniziative principali è lo sviluppo di un’industria dell’Aerospazio e difesa nazionale, con l’obiettivo di ridurre le importazioni militari e stimolare la crescita di altri settori industriali del Regno saudita. L’obiettivo finale, entro il 2030,

è quello di localizzare nel Paese oltre il 50 percento della spesa per gli equipaggiamenti militari. Per raggiungere questo obiettivo il Fondo di investimento pubblico (PIF) è stato incaricato di istituire l’impresa SAMI che ha lo scopo di guidare questa iniziativa con l’obiettivo principale di centralizzare la produzione di attrezzature e sistemi per la difesa e di contribuire allo sviluppo di una forza lavoro altamente qualificata in Arabia Saudita.

La Società, costituita a fine 2017, realizzerà una rete nazionale di servizi integrati a supporto delle industrie per far crescere l’autonomia del Paese rafforzando l’export nel settore della difesa sia a livello regionale sia internazionale.

Da maggio 2016 ad Aprile 2019, Giuseppe Giordo è stato Presidente e Amministratore Delegato di AeroVodochody Aerospace Group, la più grande e storica azienda aeronautica della Repubblica Ceca.

Giordo è stato il primo dirigente straniero a ricoprire l’incarico di Amministratore delegato del gruppo.

Durante lo stesso periodo, Giordo è stato nominato Presidente della Confederazione delle industrie aeronautiche della Repubblica Ceca. In meno di tre anni, Giordo ha rilanciato e riorganizzato la Società del gruppo trasformando l’azienda da fornitore “low cost” di prodotti e servizi a leader internazionale nel settore degli aerei e servizi di addestramento rafforzando anche il ruolo nelle principali collaborazioni internazionali in ambito civile. Giordo si è avvalso del supporto di un gruppo dirigente proveniente, in parte, dalla società di cui era l’Amministratore Delegato in Italia e da altri assunti direttamente dal mercato internazionale.

Ad Aprile 2019, al completamento della trasformazione strategica dell’Azienda, di concerto con l’azionista, ha lasciato Aero Vodochody Aerospace Group.

Da giugno 2015 Giordo è anche imprenditore, proprietario delle quote di maggioranza di due società di ingegneria e design che operano nel settore navale.

Da luglio 2010 a marzo 2015 è stato Amministratore Delegato di Alenia Aermacchi, con oltre 11.000 dipendenti diretti, circa 40.000 risorse coinvolte direttamente nell’indotto, molteplici stabilimenti in Italia e all’estero e ricavi per circa 3,3 miliardi di euro (oltre 4 miliardi di dollari).

E’ stato anche Responsabile del settore aeronautico di Finmeccanica (oggi Leonardo).

Da quando è stato nominato Amministratore Delegato di Alenia Aeronautica e Responsabile del settore aeronautico di Finmeccanica, Giordo ha avviato un piano di miglioramento e di riorganizzazione industriale con l’obiettivo di aumentare la competitività commerciale e industriale dell’azienda. Nel 2011, Giordo ha implementato le azioni necessarie alla riorganizzazione della filiera aeronauticanazionale focalizzando gli investimenti sui programmi più redditizi, completando il processo di fusione tra Alenia Aeronautica, Aermacchi e SIA che, dal 1° gennaio 2012, sono diventate un’unica realtà industriale denominata Alenia Aermacchi.

Tra le principali linee di azione gestionali implementate sono da evidenziare:

Nuova struttura organizzativa focalizzata sulla valorizzazione del settore Commerciale e dei Centri di eccellenza produttivi con particolare attenzione al settore Acquisti e al Parco Fornitori. In particolare nel settore Acquisti oltre ad un totale riassetto della linea di fornitura sono state lanciate e chiuse significative campagne di riduzione costi per aumentare la redditività dei programmi più importanti.

Razionalizzazione degli stabilimenti italiani con lo spostamento e la chiusura di sette siti (Brindisi, Casoria, Capodichino 1 e 2, Olgiate Olona, Genova, Roma) senza alcun blocco della produzione o delle attività.

Questa operazione ha interessato circa 2.000 addetti.

Efficientamento delle linee di Staff con una loro riconduzione ai benchmark di mercato (dal 9% al 2.5% in tre anni) attraverso processi di riduzione, riqualificazione e outsourcing del personale (fatturazione passiva, vigilanza, manutenzione immobili, sistemi gestione hardware).

Definizione di percorsi di carriera per tutti i livelli aziendali con particolare attenzione per i giovani talenti e per la gestione delle risorse “senior” aziendali con specifici piani formativi, di affiancamento e di rilascio delle competenze.

Chiusura di accordi sindacali con tutte le 5 organizzazioni presenti su :

Piano di riassetto industriale – Riduzione di circa 3.000 unità pari al 25% del totale organico

Flessibilità nella gestione delle turnazioni e dello straordinario

Premio di Risultato legato per gli operai e gli impiegati a parametri economici dell’azienda, ed a parametri specifici di settore

Definizione per la prima volta nel Gruppo Finmeccanica del sistema MBO per tutta la popolazione dei Quadri (circa 2.000 addetti)

Riduzione dei livelli di assenteismo attraverso azioni di miglioramento della prestazione individuale (dal 12% al 3% in tre anni).

I benefici derivanti dalle azioni poste in essere da Giordo nel corso del suo mandato di Amministratore Delegato sono sostenuti dalla crescita dei principali indicatori economici dell’azienda.

Dal 2011 al 2014 gli ordini e i ricavi sono aumentati rispettivamente del 54,6% e del 30%, con EBITA e FOCF da -57 milioni di euro nel 2011 a +246 milioni di euro nel 2014).

Giordo è stato Presidente dell’Assemblea dei Soci del GIE / ATR (Airbus e Alenia), Presidente di SuperJet International (Sukhoi e Alenia) e Presidente del Consiglio di amministrazione di Alenia Aermacchi North America.

È stato inoltre membro del Consiglio di amministrazione della Sukhoi Civil Aircraft Company (azienda Russa), ed è stato rappresentante degli azionisti italiani del consorzio Eurofighter.

Nel 2009, Giordo è stato nominato Vice-Direttore generale di Alenia Aeronautica e responsabile della divisione aerei da trasporto tattico dell’azienda. In tale ruolo ha ristrutturato e rilanciato i programmi di sua responsabilità attraverso il pieno mandato su vendite correlate, ingegneria, approvvigionamenti, risorse umane, produzione e del relativo supporto logistico.

Nel 2004 Giordo è stato nominato Presidente e Amministratore delegato di Alenia North America, responsabile delle attività industriali della società nel mercato statunitense e canadese. In tale posizione Giordo, coordinando un team di risorse americane, ha svolto un ruolo cruciale nella significativa espansione della presenza di Alenia North America negli Stati Uniti portando la Società da un fatturato annuo di 15 milioni di dollari nel 2004 ad un fatturato di oltre 300 milioni di dollari nel 2009.

In aggiunta, sotto la sua responsabilità, nel 2007, Alenia, con il suo partner statunitense, è stata selezionata ed ha firmato il contratto per il programma Joint Cargo Aircraft per la fornitura di velivoli da trasporto tattico C-27J all’Aeronautica e alla Guardia Nazionale degli Stati Uniti.

Inoltre, nel 2008, Alenia si è aggiudicata la commessa siglata con il Dipartimento della Difesa per la fornitura della versione riammodernata del G.222 alle Forze Aeree Afghane.

Questo contratto ha permesso la riapertura dello stabilimento di Capodichino dove sono state svolte le attività relative. Nell’ambito del settore civile, sotto la guida di Giordo, Alenia North America costituiva la Global Aeronautica, una joint venture con la statunitense Boeing Company, per la fornitura e l’integrazione di parte della fusoliera del Boeing 787.

Nel corso della sua carriera Giordo ha consolidato solidi e duraturi rapporti con i maggiori attori internazionali nel campo dell’Aerospazio tra i quali Lockheed Martin, Boeing, Airbus, L-3, Bombardier, Embraer e Sukhoi , con i quali ha stabilito solide collaborazioni industriali e commerciali.

Giordo ha inoltre una profonda conoscenza dei mercati internazionali e ha gestito collaborazioni e firmato contratti in tutte le aree geografiche del mondo. A titolo di esempio in Sud America con Brasile, Perù, Cile e Argentina, in Nord America con Canada, Stati Uniti e Messico, in Europa con Francia, UK, Spagna, Svezia, Romania, Bulgaria, Polonia nel Medio Oriente con Israele, Egitto, Kuwait, EAU, Arabia

Saudita, Iraq, Oman, in Africa con Marocco, Nigeria, Senegal e Sud Africa, in Asia con Vietnam, India, Malesia, Indonesia e Pakistan.

Giordo ha anche collaborato a lungo con Australia e Russia.

Giordo entra a far parte del gruppo Finmeccanica nel 1990 e, partendo dal minimo livello impiegatizio per un giovane laureato, ricopre molteplici posizioni che lo portano ad assumere responsabilità più ampie, sia nella gestione dei programmi internazionali sia nello sviluppo del business internazionale.

Nato a Treviso nel 1965, Giordo si è laureato in giurisprudenza. Per tre anni, ha prestato servizio nell’Aeronautica Militare Italiana. È sposato e ha due figli.

Fonte: Comunicato Fincantieri