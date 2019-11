Piriou e Naval Group firmeranno presto il contratto per la vendita di tre pattugliatori (OPV-58) armati con missili di difesa aerea a corto raggio MBDA Simbad-RC e missili antinave MBDA Marte Mk2, questi ultimi forniti in una dozzina di esemplari.

Kership, la joint venture tra Piriou (55%) e Naval Group (45%) si è aggiudicata la commessa senegalese per i pattugliatori armati destinati a proteggere in particolare gli immensi depositi di gas scoperti al largo delle coste del paese dell’Africa Occidentale.

Secondo il giornale economico francese La Tribune, il contratto dovrebbe essere firmato in questi giorni durante la visita in Senegal del primo ministro francese Edouard Philippe, accompagnato da sei ministri tra cui il titolare della Difesa, Florence Parly,in occasione della sesta edizione del Dakar International Forum in corso oggi e domani nella capitale senegalese.

Il successo del missile Marte, realizzato nelle sue diverse versioni da MBDA Italia, è legato alle sue capacità e alle ridotte dimensioni che lo rendono idoneo all’imbarco su unità navali contenute, batterie costiere, aerei ed elicotteri..