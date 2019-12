Il Burkina Faso ordina un aereo da trasporto Airbus C295

Getafe, 11 Dicembre 2019 – Il Ministero della Difesa del Burkina Faso ha firmato un ordine fermo per l’acquisizione di un aereo da trasporto militare Airbus C295 rafforzando così le sue capacità di trasporto e unendosi alla famiglia di operatori dell’Airbus C295.

L’Airbus C295 è particolarmente adatto per le missioni in condizioni estreme proprie dell’Africa sub-sahariana. Con costi operativi di manutenzione e funzionamento sostenibili, il C295 è l’aeromobile ideale per resistere alle condizioni climatiche del Burkina Faso.

Bernhard Brenner, Head of Marketing and Sales di Airbus Defence and Space, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di constatare che con ordini provenienti da Algeria, Egitto, Ghana, Mali, Costa d’Avorio, Ivory, e ora Burkina Faso, il C295 è pronto a diventare l’aereo da trasporto tattico di riferimento per il 21° secolo in Africa, dove sono attualmente in servizio 36 aeromobili.”

Fonte: comunicato Airbus