Libia: mercenari sudanesi al fianco di Haftar

In Libia, diverse centinaia di mercenari sudanesi stanno combattendo nei ranghi dell’Esercito Nazionale Libico del generale Khalifa Haftar contro il Governo di accordo nazionale (GNA) del premier Fayez al-Sarraj internazionalmente riconosciuto.

Si tratta di circa 3 mila combattenti secondo il quotidiano britannico The Guardian guidati dai leader di due gruppi armati sudanesi attivi in Libia. Le fonti citate dal giornale sostengono che ci sono state centinaia di nuove reclute negli ultimi mesi.

“Tanti giovani uomini che non sappiamo nemmeno come sistemare, proprio perchè numerosissimi” ha detto uno dei due comandanti nel sud della Libia aggiungendo che ci sono “almeno 3.000 uomini” che combattono a libro paga di Haftar.

Secondo un comandante sudanese citato dalla stessa fonte, il loro intervento sarebbe stato cruciale nella occupazione dei campi petroliferi strappati alle forze del GNA.

I miliziani sudanesi sarebbero stati per lo più reclutati nell’ instabile regione occidentale del Darfur, dove negli ultimi anni hanno preso parte a diverse insurrezioni armate contro il regime di Omar Hassan al Bashir, deposto lo scorso aprile. Altri combattenti hanno invece raggiunto la Libia con i propri mezzi con l’idea di arruolarsi. I comandanti sudanesi operativi in Libia hanno riferito che per loro si tratta di “una soluzione temporanea per procurarsi risorse economiche, armi e munizioni necessarie: una volta la missione terminata torneremo a combattere lo Stato sudanese”.

Dopo la destituzione di Bashir, il loro prossimo bersaglio in patria sarà il nuovo governo di transizione a Khartoum, “non diverso dal precedente regime dittatoriale”, hanno insistito i miliziani sudanesi. Secondo alcuni esperti militari Haftar avrebbe fatto arrivare in Libia anche un importante contingente dei temuti paramilitari sudanesi delle Forze di sostegno rapido (Rsf), circa un migliaio di uomini, arruolati con l’aiuto di un signore della guerra, Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti.

In patria sono accusati di crimini mentre in Libia sono anche coinvolti in varie attività illegali, tra cui contrabbando e tratta dei migranti in viaggio verso l’Europa. La presenza di combattenti sudanesi era già stata denunciata nelle scorse settimane da un gruppo di esperti di Onu, in un rapporto di 376 pagine consegnato al Consiglio di sicurezza.

La presenza di combattenti sudanesi al fianco dell’LNA non è certo l’unico caso di combattenti stranieri in Libia. I turchi affiancano il GNA mentre contractors statunitensi, russi e di mezzo mondo pagati dagli Emirati Arabi Uniti sostengono l’LNA insieme a miliziani ciadiani e di altre nazionalità.

Quanto al Sudan, sauditi ed emiratini già da tempo finanziano l’impiego di truppe e volontari sudanesi nel conflitto in atto dal 2015 nello Yemen contro i ribelli sciti Houithi.

Foto Libya Observer