MBDA Enforcer per l’Esercito tedesco

L’Ufficio federale tedesco per l’equipaggiamento, la tecnologia, l’informatica e il supporto (BAAINBw) delle forze armate ha assegnato a MBDA un contratto per l’acquisizione di sistemi missilistici Enforcer per le forze armate tedesche. Firmato il 20 dicembre, il contratto soddisfa i requisiti tedeschi per un sistema d’arma leggero, spalleggiabile, impiegabile di giorno e di notte, con guida di precisione e una portata effettiva di oltre 1.800 metri.

L’Enforcer offre la capacità di colpire con precisione di bersagli statici e mobili leggermente corazzati, protetti e in ambienti urbani. Frutto di uno sforzo multinazionale di sviluppo di MBDA, il sistema missilistico leggero affiancherà e integrerà nelle forze armate tedesche il lanciarazzi Wirkmittel 90, che dispone di munizioni non guidate.

Il design modulare del sistema Enforcer consente una gamma di future opzioni di sviluppo, tra cui una potenziale “famiglia” di munizioni Enforcer per applicazioni terrestri, aeree e marittime.

“Il cliente tedesco ha scelto l’Enforcer dopo una valutazione dettagliata e competitiva per il requisito ” Leichtes Wirkmittel 1800+ “, ha detto Thomas Gottschild, direttore delle Strategie di MBDA e amministratore delegato di MBDA Germania.

Éric Béranger, CEO di MBDA, ha dichiarato che “con l’aggiunta dell’Enforcer spalleggiabile, MBDA è ora saldamente impegnata in un completo rinnovamento della sua famiglia di armi da combattimento sul campo di battaglia che è iniziato con i missili Brimstone 3 e MMP. Enforcer, MMP e Brimstone formano ora il nucleo di un portafoglio che speriamo vedrà molti altri sviluppi.”