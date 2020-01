Operativi gli elicotteri da attacco Mi-24V egiziani

L’esercito egiziano impiega ancora l’elicottero d’attacco “Hind” Mi-24V, recentemente mostrato in servizio da un video del Ministero della Difesa egiziano, nonostante schieri i più moderni Ah-64 Apache e Kamov Ka-52.

Il video, pubblicato il 13 gennaio, mostra 2 elicotteri che prendono parte agli esercizi di “Qader 2020” e volavano a fianco degli elicotteri Sea King egiziani.

Si ritiene che almeno uno squadrone di Mi-24V sia in servizio dal 2017, con 12 aeromobili acquisiti. Le immagini satellitari hanno mostrato quelli che sembravano diversi Mi-24V vicino ad Alessandria alla fine del 2017. L’aereo potrebbe essere stato acquistato dall’Ucraina.

Il video rilasciato dal Ministero della Difesa egiziano mostra anche gli Apache AH-64 che partecipano all’esercizio militare di “Qader 2020”, insieme agli elicotteri d’attacco Ka-52 (impiegati a bordo delle due portaelicotteri da assalto anfibio tipo Mistral).

Molti altri tipi diversi di velivoli stanno prendendo parte all’esercitazione inclusi i nuovi caccia MiG-29M/M2 dell’Aeronautica, che sono stati visti rifornire in volo caccia Dassault Rafale di carburante grazie ad appositi kit.

L’esercitazione “Qader 2020” sulla costa del Mediterraneo ha visto la partecipazione di tutte le forze armate egiziane, inclusa la guardia di frontiera e le forze speciali.

L’Egitto ora ha in servizio tre tipi di elicotteri da attacco dedicati: il Mi-24, il Ka-52 e l’AH-64. L’esercito del paese è un grande utilizzatore di elicotteri Mil, tra cui circa 50 Mi-8 / Mi-8T e Mi-17V-5 armato. Alla fine del 2018 Russian Helicopters ha dichiarato che stava istituendo una struttura di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per elicotteri Mi-8/17 in Egitto.