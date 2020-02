Altri 26 ACV di Iveco Defence Vehicles per il Corpo dei Marines

Iveco Defence Vehicles, in collaborazione con Bae Systems fornirà ulteriori 26 mezzi anfibi 8×8 ai Marines USA in base al contratto del 2018 per i veicoli da combattimento anfibi (ACV) di nuova generazione

La fornitura aggiuntiva di 26 ACV nell’ambito della produzione iniziale a basso tasso (LRIP) prevista dall’attuale fase del programma porta a 116 gli ordini totali dei marines di veicoli di questo tipo e avvicina il programma alla produzione a pieno ritmo.



L’ACV è un avanzato veicolo 8×8 anfibio dotato di un nuovo motore a sei cilindri da 700 CV che offre un significativo aumento di potenza rispetto ai mezzi attualmente in servizio.

Il veicolo offre la migliore mobilità della sua classe su tutti i terreni e ha un struttura interna in grado di ospitare 13 marines e un equipaggio di tre persone offrendo una migliore sopravvivenza e protezione della forza rispetto ai mezzi attualmente impiegati.

L’attuale produzione a basso rateo si concentra sulla variante ACV-P. Ulteriori varianti speciali verranno aggiunte nell’ambito della produzione a pieno rateo nell’ambito del Programma della Famiglia di veicoli ACV.

Le due società e il Corpo dei Marines degli Stati Uniti hanno preparato il terreno alla piena produzione con il completamento con successo della dimostrazione logistica e i test per l’operatività iniziale del veicolo con manutentori statunitensi addestrati. Questa e altre importanti pietre miliari come la formazione del personale militare e ulteriori test verranno effettuati prima della produzione a pieno rateo.

