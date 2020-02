Le nuove intese di Leonardo in Brasile

Leonardo, attraverso la sua controllata Telespazio Brasil, e la municipalità di Maricá, rappresentata da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), hanno annunciato un accordo per la realizzazione di un nuovo teleporto satellitare per servizi di comunicazioni a Maricá, nello Stato di Rio de Janeiro (Brasile).

Codemar metterà a disposizione di Telespazio una vasta area sulla quale l’azienda progetterà e realizzerà una infrastruttura in grado di ospitare uno dei più grandi e avanzati teleporti dell’America Latina per le esigenze dei nuovi operatori satellitari.

Il nuovo teleporto potrà offrire servizi di telecomunicazioni per satelliti geostazionari nonché servizi a bassa latenza e con banda larga elevata per costellazioni satellitari ad orbita bassa. Il sito potrà supportare la crescente domanda e le nuove esigenze generate dal settore Oil & Gas della regione e cogliere le opportunità di altri settori, come quello governativo e marittimo.

Maricá sta investendo in infrastrutture di primo ordine con l’obiettivo di diventare il nuovo hub del settore Oil & Gas, grazie alla sua posizione strategica e al fine di supportare la ripresa della crescita di Bacia de Santos, la più importante area di esplorazione petrolifera del Brasile.

Nell’ambito del piano di sviluppo tecnologico dell’amministrazione, Leonardo, attraverso la sua controllata Leonardo International, e Codemar hanno recentemente costituito la joint venture Leonardo&Codemar S.A. (49% Codemar e 51% Leonardo), focalizzata sulla sicurezza, resilienza, gestione delle infrastrutture critiche e servizi innovativi.

Nell’ambito delle nuove intese in Brasile, Leonardo, attraverso la propria controllata Leonardo International, e Codemar, Companhia de Desenvolvimento de Maricá, hanno annunciato la costituzione di una joint venture denominata Leonardo&Codemar SA (49% Codemar, 51% Leonardo), istituita ai sensi della legge brasiliana.

L’obiettivo della nuova azienda è quello di promuovere le migliori pratiche nello sviluppo e nella realizzazione di progetti per la sicurezza e la resilienza urbana, nonché di nuove infrastrutture e servizi elicotteristici che stimoleranno la crescita dell’economia e delle industrie locali.

Attraverso l’implementazione di una serie di progetti innovativi e stimolanti, Maricá sarà il “laboratorio vivente” per tutte le applicazioni tecnologiche più avanzate, contribuendo alla sicurezza e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in un contesto di sviluppo sostenibile della Municipalità.

Leonardo&Codemar lavorerà su progetti basati sul portafoglio prodotti e soluzioni di Leonardo e sulla conoscenza di Codemar delle necessità legate al territorio e agli stakeholder locali. Questo porterà progressivamente l’azienda a diventare un partner di riferimento della Municipalità di Maricá e a rispondere con i propri progetti ai requisiti legati a tecnologie e servizi all’interno del proprio perimetro di attività.

Lo status di partner di riferimento della Municipalità di Maricá consentirà a Leonardo&Codemar di partecipare a, in futuro, anche a progetti in altre regioni dell’America Latina.

“Siamo entusiasti di questi ulteriori sviluppi della presenza di Leonardo in Brasile, che confermano che un dialogo aperto e trasparente tra organizzazioni diverse possa aprire a nuove opportunità, finora inesplorate”, ha affermato il CEO di Leonardo Alessandro Profumo, aggiungendo che “la nuova joint venture si concentrerà sulla fornitura di sistemi e servizi per la sicurezza, la resilienza e la protezione dei cittadini e dei territori e dimostrerà che tecnologie basate sui satelliti, il mondo cyber e digitale, l’aeronautica con e senza pilota possano contribuire allo sviluppo del Paese”.

Leonardo e Codemar, metteranno a fattor comune le risorse finanziarie e tecnologiche con l’intento di sfruttare al meglio le competenze reciproche e di fornire prodotti e servizi innovativi alla Municipalità di Maricá. Grazie alla sua posizione strategica, Maricá è infatti destinata a diventare una delle principali basi logistiche per le operazioni Oil & Gas in tutto il Brasile, con un enorme potenziale di sviluppo per le attività correlate (finanziarie, high-tech e servizi) che necessitano delle migliori infrastrutture.

Allo stesso modo, lo sviluppo sia residenziale sia turistico, facilitati dalla vicinanza a Rio de Janeiro, verranno promossi nel rispetto delle naturali bellezze del Paese proteggendone i territori ancora incontaminati.

Fonte: comunicati Leonardo