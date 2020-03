Da Mosca un ponte aereo per aiutare l’Italia contro il virus

Nome in codice: “Dalla Russia con Amore”. Questo il nome dell’operazione di aiuto sanitario russa all’Italia decisa dal presidente Vladimir Putin per sostenere Roma nell’emergenza del Coronavirus.

La scritta “Dalla Russia con Amore” (titolo del noto romanzo di Ian Fleming e di un omonimo film di 007), campeggia in tre lingue -russo, inglese e italiano – sugli adesivi applicati a velivoli e mezzi partiti o in partenza dalla Russia.

Il ponte aereo impiega 9 cargo Ilyushin Il-76 in grado di trasportare 40 tonnellate di carico che arriveranno a Pratica di Mare tra oggi e domani.

“Il primo aereo Il-76 delle Forze di Difesa Aerospaziale Russe è partito dall’aeroporto militare di Chkalovsky con specialisti militari e attrezzature per la Repubblica Italiana per fornire assistenza nella lotta contro il coronavirus” ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca in una nota.

L’ aereo si dirigerà verso l’aeroporto militare di Pratica di Mare e consegnerà “una task force di medici militari, specialisti nel campo della virologia e dell’epidemiologia con moderne attrezzature per la diagnosi e la disinfezione”.

In tutto giungeranno in Italia circa 120 specialisti fra epidemiologi e virologi, camion Kamaz TMS 65U e KDA Orlan per la disinfezione (in grado di bonificare 5 kmq di territorio ogni ora) impiegati dai reparti per la difesa NBCR dell’esercito, ospedali da campo, 100 ventilatori polmonari e 500mila mascherine.

Oggi dovrebbero partire i primi 5 aerei, gli altri 4 decolleranno invece domani. I velivoli cargo pare si dirigano a Sochi, sul Mar Nero, per poi raggiungere l’Italia con una rotta mediterranea che consenta di evitare i paesi dell’Europa Nord Orientale che non darebbero il permesso di sorvolo a velivoli militari russi.

Gli aiuti russi sono stati messi in campo dopo una lunga telefonata tra il premier Giuseppe Conte e il presidente russo Vladimir Putin tenutasi ieri e di cui ha dato conto già ieri in serata l’agenzia russa TASS riferendo che Conte ha espresso a Putin “sincera gratitudine per i passi che la Russia sta compiendo per sostenere l’Italia in un momento così difficile”.

Foto: Ministero della Difesa Russo