La Nigeria riceve corazzati cinesi per combattere Boko Haram

L’esercito nigeriano ha preso in consegna un lotto di 17 mezzi corazzati cinesi tra i quali carri armati VT-4, cacciacarri ruotati 8×8 ST1, semoventi d’artiglieria da 105 millimetri SH-5 e altri equipaggiamenti forniti da Pechino per potenziare le capacità dell’esercito nigeriano di contrastare l’insurrezione islamista delle mi8lizie di Boko Haram.

Si tratta di equipaggiamenti ordinati alla Norinco lo scorso anno con un contratto da 152 milioni di dollari, sbarcati l’8 aprile.

Il tenente generale Lamidi Adeosun, capo del reparto Chief of Policy and Plans dell’esercito ha reso noto che altri mezzi di queste tipologie sono in arrivo dalla Cina affermando che la fornitura cinese include carri armati, carri armati leggeri e due tipi di artiglieria aggiungendo che il personale militare nigeriano è stato addestrato in Cina al loro impiego e manutenzione.

Il carro armato VT-4 (MBT-3000) è stato costruito da Norinco per il mercato di esportazione e svelato nel 2012. Il veicolo da 52 tonnellate ha un equipaggio di tre persone.

È armato con un cannone a canna liscia da 125 mm, una mitragliatrice antiaerea da 12,7 mm a distanza e una mitragliatrice coassiale da 7,62 mm ma può anche sparare missili guidati. Può essere dotato di un sistema di protezione attiva GL5.

L’unità di controllo del fuoco del veicolo comprende anche viste panoramiche sul tetto, un dispositivo di allarme laser e un sistema di controllo della pistola digitale progettato per supportare il funzionamento diurno e notturno. Un motore diesel turbocompresso da 1 200 CV offre una velocità massima di 70 km / he un’autonomia di 500 chiulometri.

Il sistema di artiglieria semovente SH5 è uno sviluppo della SH2 di Norinco. È dotato di un cannone da 105 mm su una piattaforma 6×6.

La portata dell’arma è di circa 18 km e l’SH5 è dotato di un sistema computerizzato di controllo del fuoco, compresi i sistemi di navigazione e posizionamento GPS, di targeting e di comunicazione.

L’SH5 ha un compartimento dell’equipaggio corazzato protetto dal fuoco di armi leggere e schegge di proiettili. Il veicolo ha una velocità massima di 100 chilometri orari e un’autonomia di 800 chilometri.

Nel maggio 2019 il governo nigeriano ha dato il via a un piano molto ampio di acquisizione di mezzi militari per tutte le forze armate. Per l’Esercito 35 carri armati, 25 MRAP Typhoon, 10 veicoli corazzati Spartan, 20 cabine di guardia corazzate, 5 veicoli corazzati per sminamento, 50 veicoli da trasporto truppe e 40 veicoli Buffalo.

La Marina ha ricevuto 10 motovedette e pattugliatori, 182 gommoni a scafo rigido e un elicottero mentre l’Aeronautica nigeriana ha beneficiato dell’acquisizione di 25 velivoli ad ala fissa e 12 elicotteri.

Fonte Defenceweb

Foto Ministero Difesa Nigeriano e Norinco