Thales Alenia Space svilupperà il trasmettitore di telemetria per i lanciatori VEGA

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi la firma del contratto con AVIO SpA, prime contractor industriale del lanciatore VEGA , nell’ambito del programma LEA(Launchers Exploitation and Accompaniment Program) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), per la fase iniziale di progettazione, sviluppo e la qualificazione di un trasmettitore di telemetria TDRS (Tracking and Data Relay Satellite). Basato sul trasferimento dei dati attraverso satelliti geostazionari quest’ultimo mira migliorare il sistema di telemetria di VEGA sia in termini di costi che di prestazioni.

L’attuale sistema di telemetria di VEGA si basa sul recupero dei dati di telemetria inviati dal lanciatore direttamente alle stazioni di terra, richiedendo così l’uso di costose stazioni mobili di terra. In alcuni casi, le stazioni di telemetria terrestre tnon sono tra l’altro sufficienti a coprire la l’intera traiettoria di lancio.

Connessioni più efficienti

Il nuovo sistema TDRS del lanciatore Vega si basa sulla trasmissione dei dati di telemetria a una costellazione di satelliti geosincroni dedicati, che poi inoltrano il segnale alle stazioni terrestri del sistema TDRSS* Questo sistema migliorerà significativamente la comunicazione tra il suolo e il lanciatore consentendo la trasmissione continua dei dati di telemetria lungo tutto la traiettoria del lanciatore, grazie alla copertura TDRSS. Il sistema VEGA TDRS sarà compatibile con la versione attuale del lanciatore e facilmente adattabile con le future versioni del lanciatore, come la versione di VEGA-C.VEGA-C del lanciatore.

Lo sviluppo del trasmettitore TDRS si basa sull’ampie competenze di Thales Alenia Space in Spagna nello sviluppo di sistemi di telemetria e di comando per tutti i tipi di missioni spaziali nelle orbite basse, geostazionarie, lunari e Langrange L2. In particolare, la società ha sviluppato trasmettitori e ricevitori compatibili TDRSS per numerose missioni in orbita terrestre bassa, tra cui veicoli di rifornimento alla Stazione Spaziale Internazionale come l’ATV europeo, l’HTV giapponese e il Cygnus degli Stati Uniti. Thales Alenia Space ha anche un’esperienza importante nel settore dei lanciatori e sta attualmente sviluppando il trasmettitore di telemetria per il lanciatore Ariane 6, nelle sue strutture a Madrid (Spagna).

Eduardo Bellido, AD di Thales Alenia Space in Spagna, ha dichiarato: “Ringraziamo AVIO ed ESA per la fiducia nelle nostre capacità di sviluppare il trasmettitore TDRS per VEGA, elemento chiave nell’adozione di un nuovo approccio di trasmissione dei dati telemetrici per i lanciatori europei, utilizzando satelliti geostazionari per il trasferimento dei dati.”.

Thales Alenia Space contribuisce da più di 50 anni all’industria europea dei lanciatori. In pochi anni l’azienda è diventata il fornitore chiave di numerose apparecchiature elettriche sviluppate e prodotte in Belgio per l’intera famiglia di lanciatori Ariane (da Ariane 1 a Ariane 6), Vega e Soyuz. Dal 2017, la consociata in Spagna completa la gamma dei prodotti “made by Thales Alenia Space” dedicati ai lanciatori europei.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space