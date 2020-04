Elettronica tra le grandi aziende italiane in cui si lavora meglio

Elettronica ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Great Place to Work®, quest’anno ulteriormente avvalorata dall’essere rientrata anche nella selezionatissima classifica dei Best Workplaces™ Italia 2020 al 14esimo posto tra le migliori grandi società italiane in cui lavorare, con un primato assoluto nel suo settore di riferimento (Aerospazio&Difesa) dove risulta l’unica azienda ad essere mai rientrata in questa classifica.

Nel corso della serata evento trasmessa in streaming il 23 Aprile scorso, Elettronica si è contraddistinta a seguito dell’indagine sul clima organizzativo nata ascoltando il parere dei propri collaboratori.

L’indagine ha riguardato 153 aziende analizzate dal Great Place to Work® Institute, e oltre cinquanta mila dipendenti che hanno espresso un’opinione riguardo al proprio ambiente di lavoro.

La certificazione Great Place to Work® (GPtW) è un importante riconoscimento che viene assegnato a quelle organizzazioni che si dimostrano attente alla qualità della propria cultura organizzativa e del proprio ambiente di lavoro. Le aziende certificate, a seguito di una indagine garantita nei criteri di “terzietà”, sono riconosciute tali perché incentivano un modello relazionale basato sulla fiducia reciproca, processi HR di alta qualità, motivazione e elevato livello di engagement dei dipendenti, una alta attrattività nei confronti del mercato del lavoro e dei migliori talenti. Complessivamente l’indagine restituisce una fotografia dell’orgoglio aziendale, della positività dell’ambiente di lavoro, fattori che a loro volta si traducono in produttività, spirito collaborativo ed attenzione all’innovazione.

Il viaggio di Elettronica nell’esperienza di Great Place to Work® è stato un crescendo nel corso degli ultimi tre anni: con oltre l’80% di “response rate”, l’84% della popolazione aziendale di Elettronica ha confermato di sentirsi in” un eccellente ambiente di lavoro”, (valore superiore rispetto alla media delle best in class nazionali che è di 82%). L’azienda è stata valutata dai suoi collaboratori attraverso l’indagine del “Trust Index”, un indice che è la cartina al tornasole della percezione dei dipendenti riguardo al proprio ambiente di lavoro, che analizza la fiducia accordata dai dipendenti, il grado di orgoglio nei confronti dell’organizzazione e il livello di correttezza dei rapporti tra colleghi e che è cresciuto di 10 punti percentuali in tre anni.

I numeri dell’indagine di quest’anno hanno inoltre evidenziato un significativo aumento di dimensioni su alcuni valori: incoraggiamento work/life balance (+18%), trattamento imparziale delle persone (+16%), assenza di favoritismi (+14%), etica e onestà nelle azioni dei responsabili (+14%). Punto di forza si è rivelata in particolar modo la percezione della sicurezza dell’ambiente di lavoro, con il 95% dei consensi, al di sopra di tre punti percentuali delle “Best large companies Italia 2020”. Elettronica Group inoltre, si è distinta per le proprie politiche di valorizzazione delle risorse in ambito HR, forte anche degli impegni di welfare presi.

Elettronica ha attivato e rafforzato infatti, una serie di iniziative per i dipendenti che vanno nella direzione del benessere, favorendo il work-life balance, accrescendo il potere d’acquisto dei salari con l’introduzione dei “flexible benefits”, promuovendo iniziative di wellness offrendo loro la disponibilità di attività culturali, ricreative e sportive. A testimonianza di questo, il dato emerso dalla ricerca GPtW ha evidenziato quanto il paniere di benefit particolari offerti dall’azienda ai dipendenti sia molto apprezzato dall’85% di essi, valore molto significativo poiché supera di 30 punti percentuali il benchmarck delle aziende italiane e di sei punti quello delle Best Large Companies Italiane 2020.

“Un buon imprenditore – commenta il Presidente e Ceo Enzo Benigni – sa che l’asset più prezioso che possiede è e sarà sempre il capitale umano. Esso rappresenta il presente ed il futuro dell’azienda. Descrive anche l’enorme lavoro di formazione e selezione del passato. Investirà sempre in esso e nell’ambiente dove le persone devono esprimere il loro valore. Questo riconoscimento sottolinea tale aspetto non facilmente visibile e noi ne siamo fieri e grati”.

“I risultati di questa indagine – nel commento del Direttore Generale Domitilla Benigni – arrivano in un momento molto particolare della storia aziendale e del Paese: una profonda emergenza che ha permesso al Gruppo Elettronica di vedere confermati nei fatti la fedeltà e l’attaccamento aziendale misurati da GPTW. Per affrontare l’emergenza Covid19, Elettronica sin dall’inizio ha messo in atto tutte le misure necessarie alla mitigazione della pandemia e per assicurare la salute dei suoi dipendenti anche con soluzioni assicurative sanitarie ad hoc, trovando anche nei sindacati una interlocuzione costruttiva. E l’azienda ha risposto con senso di partecipazione e responsabilità encomiabili, dando continuità costruttiva alle attività aziendali ciascuno nell’ambito die proprio ruolo e delle possibilità operative”.

Fonte: comunicato Elettronica