Vola il primo A-29 Super Tucano per l’Aeronautica Nigeriana

Embraer Defence & Security e Sierra Nevada Corporation (SNC) hanno annunciato che il primo velivolo di attacco e addestramento avanzato A-29 Super Tucano per la Nigeria Air Force ha completato con successo il suo primo volo il 17 aprile. (nella foto qui sotto)

La Nigeria Air Force ha ordinato 12 aerei A-29 Super Tucano prodotti da Embraer e SNC, a Jacksonville (Florida, USA), con consegne previste nel 2021.

Il primo aereo A-29 verrà inviato a Centennial, in Colorado, dove verranno effettuate modifiche ai sistemi di missione oltre ad alcuni test finali.

Successivamente, i piloti dell’Aeronautica militare della Nigeria saranno addestrati sull’aeromobile in una fase che precede le consegne

Nel dicembre 2018, Embraer Defense & Security e SNC hanno ricevuto un ordine per 12 aerei A-29 Super Tucano da attacco leggero destinati all’Aeronautica militare della Nigeria in base a un contratto del valore di 593 milioni di dollari.

Il contratto include dispositivi di addestramento a terra, sistemi di pianificazione della missione, sistemi di missione, pezzi di ricambio, attrezzature di supporto a terra, e supporto logistico.

I velivoli diovrebbero venire schierati nella base nigeriana di Kainji, circa 100 chilometri dal confine con il Benin, ed essere assegnati al 407 Air Combat Training Group.

Il turboelica A-29 Super Tucano rappresenta una soluzione efficace, affidabile ed economica per l’addestramento di base e avanzato nonché per addestramento al combattimento, operazioni di supporto aereo tattico, ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), sorveglianza armata, controinsurrezione e scenari di guerra asimmetrica.

L’A-29 è l’unico velivolo d’attacco leggero al mondo con un certificato di tipo militare dell’aeronautica statunitense ed è stato selezionato da 15 forze aeree in tutto il mondo per missioni tattiche e di ricognizione tra cui Afghanistan (nelle due foto sopra) e Libano.

Foto Embraer e US DoD