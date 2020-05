Continuano gli attacchi dei pirati nel Golfo di Guinea

Continuano i fenomeni di pirateria nel Golfo di Guinea con gli ultimi episodi segnalato il 9 maggio al largo della costa della Guinea Equatoriale. Secondo la società di sicurezza Preasidium International, la nave di ricerca Djibloho, battente bandiera della Guinea Equatoriale, è stata attaccata e abbordata da un gruppo di pirati, con tre membri dell’equipaggio probabilmente rapiti (due russi e uno guineano).

Mentre si trovava nell’area di ancoraggio di Malabo, al largo della Guinea Equatoriale, anche la nave mercantile Rio Mitong, battente bandiera delle isole Comore, è stata abbordata da un motoscafo dei pirati che hanno rapito due membri dell’equipaggio, apparentemente un russo e un ucraino.

Praesidium ha riferito che i pirati si sono poi diretti verso il Camerun altri membri dell’equipaggio sarebbero stati feriti da colpi di arma da fuoco. Quello stesso giorno un motoscafo simile a quello usato durante l’attacco di Malabo è stato individuato dalle autorità camerunesi vicino alla zona di Tiko.

Il terzo attacco del 9 maggio è avvenuto a nord-ovest di Malabo e ha coinvolto la nave cisterna battente cinese Yuan Qiu Hu. Secondo Praesidium, un motoscafo ha inseguito la nave che ha aumentato la velocità e chiesto soccorso alle autorità del Camerun che hanno inviato una motovedetta costringendo gli inseguitori a desistere.

Secondo la società di analisi e sicurezza marittima Dryad Global i recenti attacchi dei pirati portano a 52 il numero di membri degli equipaggi rapiti nel Golfo di Guinea, dive si registra un graduale declino degli attacchi alle navi ma un incremento delle violenze, inclusi i rapimenti, nei confronti degli equipaggi.

A differenza della pirateria somala, che negli anni scorsi riuscì a sequestrare molte navi mercantili con il carico e l’intero equipaggio, quella del Golfo di Guinea è meno strutturata e soprattutto non dispone di “tortughe” in cui detenere a lungo navi ed equipaggi poiché gli Stati della regione mantengono discrete capacità di controllo del territorio e non sono “falliti” come la Somalia.

Per questo il fenomeno della pirateria nel Golfo di Guinea ha sempre avuto caratteristiche simili alla criminalità spicciola con abbordaggi che hanno l’obiettivo di razziare denaro o sequestrare membri degli equipaggi per ottenere riscatti.

In aprile la fregata (FREMM) della Marina Militare Italiana Luigi Rizzo (nella foto sopra) ha effettuato pattugliamenti ed esercitazioni anti pirateria nel Golfo di Guinea a supporto dei mercatili italiani che operano in quell’area.

