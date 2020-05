Thales Alenia Space per l’evoluzione del sistema di navigazione europeo EGNOS

Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), si è aggiudicata due contratti relativi al futuro del sistema di navigazione satellitare EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Questi contratti consentiranno di studiare e di sviluppare le evoluzioni del sistema EGNOS, grazie all’esperienza di Thales Alenia Space, prime contractor del programma da oltre 25 anni.

Il primo contratto riguarda l’evoluzione dei servizi aeronautici di EGNOS, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni relative alla sicurezza dell’atterraggio in condizioni di visibilità limitata (da CAT-I a CAT-II). Tale sviluppo avverrà nell’attuale area di copertura di EGNOS, vale a dire l’Europa. Il secondo contratto riguarda le modifiche per estendere i servizi aeronautici in tutto il mondo.

Basato su tecnologie all’avanguardia, questo aggiornamento utilizzerà il concetto A-RAIM (Advanced Receiver Autonomous Integrity Monitoring) e la copertura globale della costellazione satellitare Galileo. Lo schema RAIM è una tecnologia già implementata che valuta l’integrità dei segnali nei ricevitori che fanno parte di un sistema di posizionamento globale, principalmente GPS.

Galileo sarà incorporato nella versione avanzata di A-RAIM, per fornire prestazioni di guida orizzontale migliori di quelle che RAIM potrebbe offrire utilizzando solo il GPS. Il nuovo sistema permetterà inoltre di fornire servizi “safety of life” per l’aviazione, compresi gli approcci con guida verticale, attraverso il monitoraggio delle costellazioni GPS e Galileo tramite EGNOS.

“Chiave per l’evoluzione della navigazione satellitare in Europa i contratti di oggi rafforzano la leadership di Thales Alenia Space nei sistemi di navigazione satellitare all’avanguardia, inclusi i servizi “Safety of Life”, ha affermato Benoit Broudy, responsabile del Settore Navigazione presso Thales Alenia Space in Francia. Ha aggiunto: “I nostri successi sui mercati di esportazione, come in Corea del Sud, confermano la validità del nostro approccio innovativo che ci consente di offrire soluzioni sempre più efficienti e agili per soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti di tutto il mondo.”

EGNOS, programma di punta dell’Unione Europea, è il sistema di navigazione satellitare progettato per migliorare i segnali di posizionamento forniti dal GPS. Sviluppato da Thales Alenia Space come prime contractor, EGNOS è stato implementato per la prima volta nel 2005, ha iniziato a operare in modalità di servizio aperto nel 2009 ed è disponibile in modalità “Safety of Life” dal 2011.

Il servizio EGNOS “Safety of Life” viene utilizzato nel campo dell’aviazione per la fase d’atterraggio al fine di eseguire approcci di precisione negli aeroporti, senza richiedere sistemi di guida a terra. Basandosi sulla sua esperienza in questo campo, Thales Alenia Space ha firmato un contratto nel 2016 con l’Agenzia Spaziale Coreana per la fornitura

del Sistema satellitare di Potenziamento Coreano (Korean Augmentation Satellite System – KASS). Includendo i servizi di navigazione “Safety of Life”, KASS è un sistema regionale di navigazione che inizialmente verrà utilizzato per l’aviazione. Fornirà servizi indispensabili in alcune fasi di volo, in particolare in quella di atterraggio, in modo che gli aeroporti non abbiano più bisogno di strutture di supporto per l’atterraggio a terra.

Allo stesso modo, all’inizio del 2019 l’ASECNA, l’Agenzia di Sicurezza della Navigazione Aerea per Africa e Madagascar, ha scelto Thales Alenia Space per gestire il progetto di fase B che include la fornitura di un servizio pre-operativo nel 2020, nonché un sistema (SBAS) (Satellite Based Augmentation System) nell’Africa sub-sahariana, per supportare la significativa crescita del traffico aereo in questa area, grazie a una soluzione satellitare ottimizzata.

Il progetto ha recentemente fatto un grande passo avanti, con la convalida dell’architettura del sistema e delle principali caratteristiche prestazionali. Questo studio è stato condotto da ASECNA e Thales Alenia Space, con finanziamenti dell’Unione Europea, nell’ambito di un ambizioso programma per lo sviluppo del settore dell’aviazione in Africa. Previsto il completamento entro la fine dell’anno, include anche la fornitura di un servizio pre-operativo, insieme a dimostrazioni su come utilizzare il servizio insieme alle compagnie aeree partner. Thales Alenia Space ha completato le attività di collaudo e accettazione del dimostratore, che saranno successivamente utilizzati nei vari siti.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space