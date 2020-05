Covid-19: Elettronica Spa prima azienda in Italia a introdurre il sistema di tracciamento Igea-Hits

A partire dal 20 maggio i dipendenti di Elettronica potranno contare, nell’ambito della vita aziendale, su un ulteriore elemento di sicurezza contro il rischio di infezione da Covid19. La fase 2 inizia con un sistema pioneristico di tracciamento chiamato IGEA-HITS, prodotto dalla partecipata Cy4Gate.

Il sistema chiamato “IGEA Corporate” monitora i flussi di ingresso, attraverso una camera termica e ottica allo scopo di misurare la temperatura e di verificare l’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale obbligatori per tutti i dipendenti. IGEA agisce in abbinamento ad una App di contact tracing, denominata HITS, che monitora i contatti all’interno del perimetro aziendale e li combina con quelli dei flussi di ingresso, al fine di velocizzare e semplificare le azioni di contenimento in presenza di un potenziale contagio.

Il tracciamento avviene con tecnologia bluetooth, nel rispetto della normativa sulla privacy e la App si attiva automaticamente solo all’interno del perimetro aziendale, previo consenso da parte del dipendente. I movimenti delle persone sono memorizzati attraverso uno User ID anonimo generato dalla App che rende impossibile l’identificazione immediata del singolo dipendente.

In caso di positività al Covid-19, il diario dei contatti del soggetto potrà essere inviato, con esplicito consenso, dal cellulare al server aziendale per la verifica dei contatti avvenuti all’interno dell’azienda con altri soggetti dotati della stessa App. Il medico competente provvederà poi a contattarli per fornire tutte le indicazioni sanitarie del caso e condividere con le istituzioni sanitarie le informazioni trasmesse dalla App.

Dopo una fase iniziale di test, il sistema sarà reso disponibile all’intera popolazione aziendale, pur restando una misura temporanea per il periodo dell’emergenza sanitaria. Ad ulteriore garanzia della tutela personale vi è inoltre il lavoro di presidio permanente del Data Protection Officer.

Il sistema è stato oggetto di un accordo sindacale lo scorso 13 Maggio, con le RSU aziendali e le organizzazioni territoriali FIM CISL e UILM UIL alla presenza di Unindustria. I Segretari territoriali FIM CISL e UILM UIL, Stefano Lombardi e Ariel Hassan, hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo raggiunto su “IGEA Corporate” che consente, attraverso l’utilizzo di questo innovativo strumento tecnologico, di coniugare il diritto alla salute con i diritti fondamentali della Privacy e di ciascun lavoratore.

“Siamo molto fieri di essere tra le prime società in Italia ad aver adottato un sistema di tracciamento e monitoraggio dei contatti – commenta Domitilla Benigni, Direttore Generale di Elettronica (nella foto sopra) ponendoci all’avanguardia nella tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, e siamo grati ai sindacati di aver condiviso con noi, fin dall’inizio dell’emergenza, tutte le misure straordinarie prese dall’azienda per contrastare il diffondersi del contagio, anche al di là di quelle previste dalla legge.

Ne ricordo solo alcune, oltre all’ampio ricorso allo smartworking: packed lunch come alternativa alla mensa, l’impiego del desk sharing per diluire l’affollamento in sede, nuovi spazi esterni per il caffè, un macchinario ulteriore automatico per la disinfezione degli ambienti, la protezione per i lavoratori fragili e per quelli a rischio nella pienezza della retribuzione e un’assicurazione sanitaria integrativa ad hoc per il rischio Covid”.

Per Eugenio Santagata, CEO di Cy4Gate (nella foto a sinistra) “consapevole delle nuove frontiere di rischio per i luoghi di lavoro indotta dal Covid19, Cy4Gate ha pensato ad una soluzione agile per le aziende, da affiancare alle misure già previste dalle Autorità.

Igea-Hits, attraverso tecnologie di data mining, consente il monitoraggio dell’epidemia, grazie alla raccolta, elaborazione e aggregazione di dati volontariamente messi a disposizione dai dipendenti, nel totale rispetto della privacy. Il sistema inoltre è del tutto compatibile con i sistemi di tracciamento previsti a livello nazionale”.

Fonte: comunicato Elettronica Group