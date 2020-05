Fincantieri vince la gara per le nuove fregate FFG(X) della US Navy

La US Navy ha aggiudicato ieri a Marinette Marine Corporation di Fincantieri Marine Group (FMG) il contratto del valore di 795,1 milioni di dollari per la progettazione di dettaglio e la costruzione dell’unità capoclasse nell’ambito del programma FFG(X) per le nuove fregate lanciamissili.

Il contratto prevede l’opzione per la consegna di un totale di 10 unità per un valore totale complessivo, se tutte le opzioni verranno esercitate, pari a 5,57 miliardi di dollari. Il contratto si prevede verrà nuovamente messo in gara dopo le dieci unità assegnate a Marinette Marine (nelle foto sotto) per completare il programma FFG(X) che prevede ben 20 unità navali.

Un successo per Fincantieri e per la sua controllata negli USA unitamente al successo del progetto per le fregate multiruolo tipo FREMM, in una gara che vedeva come contendenti i colossi cantieristici americani Huntington Ingalls Industries, General Dynamics Bath Iron works con il progetto del gruppo spagnolo Navantia F100 e quello dei cantieri Austal USA basato sulla LCS classe Independence.

Il programma per la costruzione delle nuove FFG(X) prevede una progettazione e costruzione destinata a concludersi con la consegna dell’unità capoclasse nel luglio 2026 mentre la seconda il cui contratto dovrebbe essere assegnato a distanza di un anno, dovrebbe essere consegnata dopo 5 anni e mezzo.

“Le unità tipo FFG (X) saranno una parte importante della nostra futura flotta”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Marina americana, l’ammiraglio Mike Gilday (nella foto sotto). “FFG (X) è l’evoluzione delle Small Surface Combatant con potenziata letalità, sopravvivenza e migliorata capacità di supportare la strategia di difesa nazionale (National Defense Strategy) nell’ambito dell’intera gamma di operazioni militari. Sicuramente ci aiuterà a condurre le operazioni marittime distribuite in modo più efficace e migliorerà la nostra capacità di combattere sia in alto mare che in ambienti costieri contesi”, ha aggiunto.

L’FFG (X) avrà capacità multi-missione per condurre missioni di difesa aerea, lotta antisom, lotta di superficie, guerra elettronica ed information warfare.

In particolare, l’FFG (X) disporrà di un radar multifunzionale di nuova generazione a tre facce a scansione elettronica attiva EASR (Enterprise Air Surveillance Radar), un sistema di combattimento AEGIS Baseline Ten (block 10), un sistema di lancio verticale Mk 41 (VLS) per missili di difesa aerea della famiglia Standard, 4 lanciatori quadrinati per missili antinave Raythreon/Kongsberg Naval Strike Missile, un sistema di difesa di punto RAM, un cannone da 57 mm Mk 57 Gun Weapon System G(WS), sistemi di comunicazione, contromisure, in aggiunta a capacità nel settore della guerra elettronica/information warfare con flessibilità progettuale e capacità di crescita. Tali sistemi forniti dal governo americano non sono inclusi nel valore di 5,57 miliardi di dollari.

“Sono molto orgoglioso del duro lavoro svolto dai team di sviluppo dei requisiti, acquisizione ed i team industriali che hanno partecipato alla gara, consentendo alla Marina di prendere questa importante decisione oggi”, ha affermato James Geurts (nella foto sotto), Assistant Secretary della Marina per la ricerca, sviluppo e acquisizione.

“Durante tutto questo processo, il team governativo e i nostri partner industriali hanno partecipato con un comportamento professionale e disciplinato, che ha consentito l’assegnazione di questo contratto con tre mesi di anticipo.

La forte attenzione del team su costi, acquisizione e rigore tecnico, ha permesso al Governo di offrire il miglior valore per i nostri contribuenti mentre consegniamo una fregata di prossima generazione altamente capace ai nostri marinai”, ha aggiunto l’Assistant Secretary.

Il processo di acquisizione di FFG (X) è iniziato nel 2017, e da quel momento la US Navy ha lavorato a stretto contatto con l’industria per definire costi e capacità. Questo approccio ha avuto successo nel raggiungere un costo medio per le unità dalla seconda alla ventesima che è inferiore all’obiettivo a quello fissato e si allinea all’obiettivo dichiarato della Strategia di Difesa Nazionale di raggiungere una forza navale più letale, resiliente e agile, perseguendo strategie di acquisizione per costruire navi in modo più rapido ed economico, ha dichiarato la US Navy.

Il programma di acquisizione delle nuove fregate ha inoltre promosso la concorrenza nella costruzione navale, includendo il coinvolgimento precoce dell’industria e una comunicazione aperta tra tutte le parti interessate, processo che ha portato ad un guadagno di quasi 6 anni rispetto ai normali programmi di costruzione navale, ha aggiunto il comunicato della US Navy.

La Marina ha emanato la richiesta di proposta (RfP) per il programma FFG (X) all’industria il 20 giugno 2019. Le proposte tecniche sono state ricevute nell’agosto 2019 e le proposte di costo sono state ricevute nel settembre 2019. Si è trattata di una competizione aperta e completa con più offerte ricevute, ha dichiarato la US Navy, commentando l’annuncio dell’assegnazione del contratto.

Foto US Navy e Fincantieri