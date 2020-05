Test in volo sul Gripen D per il nuovo radar AESA di Saab

Saab Defence&Security ha reso noto il 28 aprile che un Gripen C/D ha volato per la prima volta con il nuovo radar AESA realizzato dall’azienda svedese. I primi test in volo del radar in banda X sono stati completati con successo raccogliendo dati durante il rilevamento e il tracciamento di oggetti.

Il radar è progettato per aerei da combattimento e può essere adattato a una varietà di piattaforme mentre una versione della nuova antenna AESA è stata venduta a un cliente governativo degli Stati Uniti.

“Questo è un passo importante nello sviluppo del nostro nuovo radar AESA da combattimento.Vediamo grandi possibilità per il radar e il suo design modulare, adattabile e scalabile significa che può essere utilizzato anche per una vasta gamma di altre applicazioni “, ha detto Anders Carp, responsabile del settore Surveillance di Saab.

Il velivolo impiegato durante i test, un Gripen D, viene attualmente offerto con l’ultimo radar Mk4 di Saab. La nuova versione del radar può essere offerta agli operatori Gripen C/D, come aggiornamento.

Il nuovo radar AESA presenta GaN, un materiale che offre un consumo di energia inferiore e una migliore resistenza al calore. Ciò consente una larghezza di banda più ampia e una maggiore affidabilità, capacità ed efficienza. Il nuovo radar AESA X-band da combattimento avrà, ad esempio, migliori prestazioni contro piccoli bersagli, potenziate capacità di contromisure elettroniche (ECCM) oltre a una migliore capacità di supportare armi più avanzate.

(con fonte Saab)