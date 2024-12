Il sistema di protezione di Leonardo sul nuovo velivolo Airbus da trasporto Vip

Il sistema di Leonardo per la protezione di velivoli è stato scelto per proteggere un Airbus A330 destinato al trasporto VIP da parte di un cliente governativo. Il sistema sarà installato in fase di configurazione dell’aereo da Jet Aviation presso il suo centro di supporto e assemblaggio.

La combinazione di Miysis DIRCM e MAIR consente di rilevare, tracciare e neutralizzare simultaneamente più minacce missilistiche in arrivo. Questo garantisce una maggiore libertà di operazione per il velivolo e, con Miysis DIRCM che ha dimostrato un tasso di successo del 100% contro tutti i bersagli durante test in condizioni reali, la sicurezza di potersi difendere contro missili a infrarossi sia moderni che di vecchia generazione.

A differenza di altri sistemi di protezione aerea, Miysis DIRCM non richiede manutenzione una volta installato, beneficiando così di costi di gestione minimi durante il ciclo di vita. Inoltre, non ci sono restrizioni ITAR, offrendo così ai clienti un maggiore controllo su come desiderano utilizzare il proprio equipaggiamento. I missili a infrarossi, come i Man Portable Air Defence Systems (MANPADS), rappresentano una minaccia significativa per l’aviazione, in particolare durante i voli in o vicino a zone di conflitto. Miysis DIRCM consente di proteggere una vasta gamma di asset di valore per i propri clienti, inclusi i velivoli operati dalla Royal Air Force e da altre nazioni della NATO e del Medio Oriente.

MAIR è un sistema di allerta minacce ad “apertura distribuita”, che combina i dati provenienti da telecamere a infrarossi installate attorno all’aeromobile per rilevare e tracciare simultaneamente i missili in arrivo tramite le loro firme termiche, per poi passarli a Miysis DIRCM. Il suo laser ad alta potenza viene indirizzato verso la testata seeker del missile, accecandola in modo che non sia più in grado di seguire il velivolo protetto.

Compatibile con tutti i tipi di aeromobili, il sistema di protezione per piattaforme di Leonardo può essere installato su elicotteri, velivoli a fusoliera larga e tutto ciò che si trova tra queste due categorie. È compatto, leggero e la sua installazione discreta non influisce sulle prestazioni o sugli altri equipaggiamenti presenti sull’aeromobile. Utilizzare un sistema di protezione comune per piattaforme porta anche dei vantaggi, come una formazione standardizzata per operatori e tecnici e un maggiore accesso a parti di ricambio.

Fonte: comunicato Leonardo